W wieku 61 lat zmarła Marie Fredriksson, wokalistka szwedzkiego zespołu Roxette. "Z wielkim smutkiem musimy poinformować, że zmarła nasza największa i najbardziej ukochana artystka. Marie Fredriksson odeszła o poranku 9 grudnia” – poinformowała firma menadżerska piosenkarki Dimberg Jernberg. "Jakimż to cudownym marzeniem przyszło nam się dzielić" - tymi słowami swoją partnerkę z zespołu pożegnał Per Gessle.

Marie Fredriksson podczas koncertu w Wiedniu w 2015 roku / HERBERT PFARRHOFER / PAP/EPA

"Czas tak szybko przemija. Wydawałoby się, że tak niedawno siedzieliśmy w moim małym mieszkanku w Halmstad i dzieliliśmy się swoimi marzeniami" - oświadczył Per Gessle ze słynnego szwedzkiego duetu Roxette - "Dziękuję Marie, dziękuję za wszystko. Byłaś wyjątkowym muzykiem, piosenkarką. Napełniałaś kolorami moje czarno-białe piosenki. Byłaś cudownym przyjacielem przez ponad 40 lat. Jestem dumny, zaszczycony i szczęśliwy, że mogłem z Tobą dzielić czas, talent, Twoje ciepło, hojność i humor".

W 2002 roku u Marie Fredriksson zdiagnozowano raka mózgu. Po operacji czuła się na tyle dobrze, że między 2010 a 2016 wystąpiła w kilku trasach koncertach.

Po nawrocie nowotworu w 2016 roku za radą lekarzy zeszła ze sceny.

Roxette, czyli duet Marie Fredriksson i Per Gessle / ERIK MARTENSSON / PAP/EPA

Marie Fredriksson szczerze opowiadała o swojej chorobie i ciężkim procesie leczenia. W wrześniu 2002 roku straciła przytomność w łazience swojego domu. Lekarze wykryli podczas badań guz mózgu. Po operacji musiała uczyć się mówić na nowo, drastycznie pogorszył jej się wzrok. Lekarze dawali jej wtedy kilkanaście miesięcy życia.

W książce "Miłość do życia" opowiadała o ciężkim okresie, kiedy jej mąż Mikael przygotowywał się do jej pożegnania. Po serii naświetleń w 2005 roku przyszła lepsza forma. Marie Fredriksson zdecydowała się na powrót do pracy. Podczas niektórych występów była jednak tak osłabiona, że siedziała na ustawionym na scenie krześle.

Roxette w Pradze w 2015 roku / Roman Vondrous / PAP/EPA

Marie Fredriksson i Per Gessle założyli zespół Roxette w 1986 oku. Debiutowali singlem "Neverending Love". Światowy sukces przyniosła im wydana w kwietniu 1989 roku piosenka "The Look".

Marie Fredriksson miała 61 lat. Zostawiła męża Mikaela Bolyosa oraz dzieci Josefinę i Oscara.