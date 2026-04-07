Biblioteka Narodowa opublikowała nowy raport o czytelnictwie nad Wisłą. Wynika z niego, że co najmniej jedną książkę przeczytało w ubiegłym roku 41 proc. badanych. Zaszczytne miano najpoczytniejszego autora kolejny raz zajął Remigiusz Mróz.

Kim jest statystyczny polski czytelnik?

Biblioteka Narodowa odnotowuje, że wskaźnik czytelnictwa w Polsce jest na stabilnym poziomie. Wynik za 2025 r. jest dokładnie taki sam jak ten z poprzedniego badania. Z kolei w 2023 r. przeczytanie co najmniej jednej książki deklarowało minimalnie więcej badanych (43 proc.).

Na takim samym poziomie jak przed rokiem kształtuje się też odsetek osób, które sięgnęły po siedem lub więcej książek (7 proc.).

Kto sięga po książki częściej - Polki czy Polacy? Z badania BN wynika, że wyraźną przewagę mają tutaj panie (47 proc.), a panowie zostają nieco z tyłu (34 proc.).

Trudno uznać za zaskoczenie fakt, że wyższe wyniki czytelnictwa odnotowywane są wśród młodych. Po książki sięga 56 proc. grupy w wieku 15-18 lat. W najstarszej grupie wiekowej - 70+ - czytanie deklaruje 28 proc. badanych.

"Najmniejszy odsetek czytelników jest na wsiach i w miastach do 200 tys. mieszkańców, a największy w miastach co najmniej pięćsettysięcznych, przy czym nie jest to prosta zależność liniowa. Ponadto w przypadku najmniejszych ośrodków istotną zmienną jest położenie geograficzne: na wsiach oraz w miastach położonych wokół dużych metropolii mieszka wiele osób dojeżdżających do pracy wymagającej wyższego wykształcenia, a więc takich, które przeciętnie częściej czytają książki" - czytamy w raporcie BN.

Czytelnicy chętniej pomagają innym?

Eksperci zwracają też uwagę na inną ciekawą prawidłowość.

"Osoby, które czytają książki, częściej niż osoby, które tego nie robią, angażują się w działalność wielorakich organizacji społecznych, takich jak stowarzyszenia, grupy hobbystyczne i fanowskie, rady rodziców czy towarzystwa opieki nad zwierzętami. Podobną zależność widać w przypadku pomagania osobom spoza rodziny i grona najbliższych znajomych" - podkreślono.

Działalność w różnego rodzaju organizacjach deklaruje 36 proc. czytających i 13 proc. nieczytających. W przypadku pomocy osobom spoza najbliższego otoczenia przewaga sięgających po książki też jest wyraźna - w tej kategorii wyniki to odpowiednio 57 proc. i 26 proc.

Mróz kolejny raz na pierwszym miejscu

Badanie pokazuje, że Polacy najczęściej sięgają po literaturę gatunkową - kryminały, powieści sensacyjne i utwory obyczajowo-romansowe.

"Z literatury najnowszej, podobnie jak w poprzednich dwóch latach, szerszym zainteresowaniem czytelniczym cieszyła się proza Jakuba Żulczyka i Szczepana Twardocha" - informuje BN.

Jak wygląda czołówka listy autorów, po książki których najchętniej sięgają Polacy? Król jest jeden - to od lat Remigiusz Mróz. Twórca bestsellerowej serii o mecenas Joannie Chyłce od 2019 r. zajmuje pierwsze miejsce. Za nim są Stephen King i Henryk Sienkiewicz.

Tuż za podium znalazła się twórczyni bestsellerowej serii o Harrym Potterze - J. K. Rowling. Wyprzedza ona "ojca" słynnego wiedźmina Geralta z Rivii - Andrzeja Sapkowskiego.

Czy Polacy odświeżają "Lalkę" przed obejrzeniem nowych ekranizacji?

Co ciekawe, w najnowszym badaniu nieco wyżej niż w poprzednich latach (na szóstym miejscu) pojawia się nazwisko Bolesława Prusa. Można to wiązać z dwoma ekranizacjami "Lalki", które w tym roku trafią na ekrany. W filmowej wersji Stanisława Wokulskiego gra Marcin Dorociński, a w serialowej - Tomasz Schuchardt.

Kogo jeszcze znajdziemy na liście autorów książek, po które najchętniej sięgaliśmy w ubiegłym roku? To m.in. Katarzyna Bonda (miejsce siódme), Harlan Coben (miejsce jedenaste), Małgorzata Oliwia Sobczak (miejsce szesnaste) i Ewa Woydyłło (miejsce dwudzieste).

Badanie zostało zrealizowane metodą CAPI na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej Polek i Polaków w wieku co najmniej 15 lat, która liczyła 2005 osób.