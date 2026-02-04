Od stycznia 2027 roku szczepienia przeciwko HPV będą obowiązkowe dla nastolatków. Tę informację potwierdziła w rozmowie z RMF FM szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Pomysł wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko HPV był analizowany od października.

Szczepienie przeciw HPV jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych / Shutterstock

Od stycznia 2027 roku szczepienia przeciwko HPV będą obowiązkowe dla dzieci w wieku 9-15 lat.

Minister zdrowia spodziewa się oporu ze strony części rodziców.

Szczepionka chroni przed rakiem szyjki macicy oraz nowotworami głowy i szyi.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Będzie opór rodziców?

Obowiązek szczepień przeciwko HPV - od stycznia 2027 r. - miałby dotyczyć dzieci urodzonych w 2018 r., czyli obecnych ośmiolatków i młodszych. Z bezpłatnej, obowiązkowej szczepionki mają korzystać zarówno chłopcy, jak i dziewczynki w wieku od 9 do 15 lat - informuje Michał Dobrołowicz, reporter RMF FM.

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przyznaje, że spodziewa się oporu i wątpliwości wielu rodziców.

My oczywiście reagujemy na coś obowiązkowego od razu. Jak coś jest obowiązkowego, to my tego nie chcemy, my nie lubimy narzucania. Natomiast mam nadzieję, że się przekonamy do tego, że jednak te szczepienia powinny być obowiązkowe być. To też jest szczepionka na raka - powiedziała szefowa resortu w rozmowie RMF FM.

Resort zdrowia planuje kampanię, która wyjaśni, że szczepienia przeciwko HPV zmniejszają ryzyko zarówno raka szyjki macicy, jak i nowotworów głowy i szyi.

Do tej pory z bezpłatnych, na razie nieobowiązkowych szczepień przeciwko HPV skorzystało około 40 proc. nastolatków.

Jak dochodzi do zakażenia HPV?

Do zakażenia HPV dochodzi drogą płciową, najczęściej w początkowym okresie po rozpoczęciu aktywności seksualnej. Zakażenia są przenoszone przez osoby obojga płci. W ciągu swojego życia 80 proc. aktywnych seksualnie kobiet i mężczyzn było lub będzie zakażonych HPV. Zakażenia HPV mogą prowadzić również do raka odbytu, pochwy, sromu, prącia, przestrzeni ustno-gardłowej oraz okolic głowy i szyi. Wszystkie przypadki raka szyjki macicy są poprzedzone przewlekłą infekcją HPV.

Rocznie na świecie dochodzi do ok. 300 mln nowych zakażeń HPV u ludzi, które w ogromnej większości są bezobjawowe, nie wywołują żadnych zmian chorobowych i ulegają samowyleczeniu. Ocenia się, że na świecie ok. 690 tys. (a w naszym kraju ponad 3 tys.) zachorowań na nowotwory jest związanych z zakażeniami HPV.

Według ekspertów. szczepienie przeciw HPV jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych. Skuteczność szczepionki jest najwyższa w najmłodszych grupach wiekowych, dlatego szczepienie powinno być przeprowadzone przed inicjacją seksualną, czyli przed potencjalnym kontaktem z wirusem.