29-letni Johannes Hoesflot Klaebo, narciarz biegowy z Oslo, dokonał rzeczy, która jeszcze kilka lat temu wydawała się nieosiągalna. Podczas niedzielnych zmagań w Tesero, gdzie wraz z kolegami z reprezentacji Norwegii triumfował w sztafecie 4x7,5 km, Klaebo wywalczył swój dziewiąty złoty medal zimowych igrzysk olimpijskich. Tym samym stał się pierwszym sportowcem, który może pochwalić się tak imponującym dorobkiem.

Johannes Hoesflot Klaebo / EPA/HANNIBAL HANSCHKE / PAP/EPA

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Złota seria Klaebo

Johannes Hoesflot Klaebo już od lat uchodzi za jednego z najwybitniejszych biegaczy narciarskich na świecie, ale to, co wydarzyło się podczas igrzysk w Mediolanie-Cortinie, przeszło najśmielsze oczekiwania kibiców i ekspertów.

Norweg w tym roku sięgnął już po cztery złote medale: w biegu łączonym 2x10 km, sprincie techniką klasyczną, na dystansie 10 km techniką dowolną oraz w sztafecie. To jednak nie koniec jego olimpijskiej przygody - przed Klaebo jeszcze dwa starty, które mogą jeszcze bardziej wyśrubować jego rekordowy dorobek.

Jego złota passa rozpoczęła się osiem lat temu w Pjongczangu, gdzie zdobył trzy złote medale. Cztery lata później, podczas igrzysk w Pekinie, dołożył do kolekcji dwa złota, srebro i brąz. Dziś, z jedenastoma medalami olimpijskimi na koncie, w tym dziewięcioma złotymi, Klaebo jest niekwestionowanym królem zimowych igrzysk.

Nowy rekordzista

Dotychczasowy rekord należał do innej norweskiej legendy - Marit Bjoergen, która w trakcie swojej kariery zdobyła osiem złotych, cztery srebrne i trzy brązowe medale olimpijskie. Klaebo nie tylko wyrównał jej osiągnięcie, ale i je przebił, stając się samodzielnym liderem klasyfikacji.

Na kolejnych miejscach znajdują się inni norwescy giganci sportów zimowych: biathlonista Ole Einar Bjoerndalen (8 złotych, 4 srebrne, 1 brązowy) oraz biegacz narciarski Bjoern Daehlie (8 złotych, 4 srebrne).

Polskie akcenty na olimpijskich trasach

Choć Polacy nie mogą pochwalić się tak imponującym dorobkiem jak Klaebo, to w historii zimowych igrzysk nie brakuje naszych bohaterów. Justyna Kowalczyk, jedna z najwybitniejszych biegaczek narciarskich, zdobyła pięć medali: dwa złote, jeden srebrny i dwa brązowe.

Skoczkowie narciarscy również zapisali się w historii - Kamil Stoch ma na koncie trzy złote medale (dwa z Soczi, jeden z Pjongczangu) oraz brąz w konkursie drużynowym, a Adam Małysz wywalczył cztery krążki: trzy srebrne i jeden brązowy.