Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk ​odbędzie się w środę 17 września w Warszawie. Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów wesprzeć inicjatywę, która stanie się trwałym upamiętnieniem wrażliwości zmarłej i jej troski o najmłodszych.

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk odbędzie się 17 września, fot. Komenda Powiatowa PSP w Nisku / Adam Burakowski / East News

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk odbędzie się 17 września w Warszawie. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godzinie 13:00 w kościele rektoralnym pw. św. Jacka przy ul. Freta 10. Po jej zakończeniu bliscy przeniosą się na cmentarz - rodzina poprosiła, aby ta część pożegnania miała charakter prywatny.

Zwrócili się także z prośbą, aby zamiast kwiatów wesprzeć inicjatywę, która stanie się trwałym upamiętnieniem życia Katarzyny Stoparczyk i pracy na rzecz najmłodszych. Przy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci powstanie Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży im. Kasi Stoparczyk. Dar na ten cel można przekazać poprzez stronę zrzutka.pl. Rodzina prosi także o nieskładanie kondolencji podczas pogrzebu.

Śledztwo ws. śmierci Katarzyny Stoparczyk

Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku samochodowym, do którego doszło 5 września na drodze ekspresowej S19 w miejscowości Jeżowe (woj. podkarpackie). Dziennikarka jechała jako pasażerka czarnej skody octavii kierowanej przez 29-latka z Niska. Pojazd zderzył się z jadącą białą skodą scalą prowadzoną przez 61-letniego mieszkańca Rzeszowa. W wyniku wypadku zginął także 57-letni pasażer białej skody.

Jak wykazała sekcja zwłok, Katarzyna Stoparczyk zmarła w wyniku urazu wielonarządowego wewnętrznego. Biegli potwierdzili, że dziennikarka miała zapięte pasy bezpieczeństwa. Oba pojazdy zostały zabezpieczone dla potrzeb śledztwa.

8 września wszczęte zostało śledztwo w sprawie o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.



