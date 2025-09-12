Serbia ogłosiła odkrycie znaczących nowych złóż miedzi i złota w regionie Timok. To kolejny rozdział w bogatej historii górnictwa tego kraju, który może mieć wpływ na światowe rynki surowców.

Serbia zaskakuje świat nowymi złożami miedzi i złota / Shutterstock

O odkryciu poinformowała Geologia Croatica.

W regionie Timok (wschodnia Serbia), znanym już z bogatych złóż metali, odkryto nowe złoże nazwane Malka Golaja. Według wstępnych danych, ujawnionych przez chińską firmę Zijin Mining, zasoby miedzi szacowane są na 2,81 mln ton o średniej zawartości 1,87 proc., a złota - na 92 tony przy średniej zawartości 0,61 g/t. Eksperci podkreślają, że to bardzo dobre wyniki, zwłaszcza jeśli dalsze badania potwierdzą potencjał złoża.

Odkrycie zostało zgłoszone zgodnie z międzynarodowymi standardami (m.in. JORC Code oraz kanadyjskim NI 43-101), które wymagają precyzyjnego rozróżnienia pomiędzy zasobami a rezerwami. Dopiero kolejne badania, testy technologiczne i analizy ekonomiczne pozwolą określić, czy i kiedy ruszy wydobycie na większą skalę.

Infrastruktura oraz doświadczenie lokalnych pracowników w regionie Timok mogą przyspieszyć rozwój nowego projektu. Odkrycie może mieć wpływ na światowe rynki, zwłaszcza w kontekście rosnącego zapotrzebowania na miedź (m.in. w energetyce, elektromobilności i budownictwie).

Kto zyska na odkryciu?

Firma EMX Royalty posiada udziały w przychodach z wydobycia metali w regionie Timok, co oznacza, że będzie czerpać korzyści finansowe z każdej tony wydobytej miedzi i złota - bez konieczności angażowania się w sam proces wydobycia.

EMX Royalty to kanadyjska spółka działająca w branży surowcowej, specjalizująca się w inwestycjach w projekty wydobywcze na całym świecie. Firma nie prowadzi samodzielnie wydobycia, lecz inwestuje w prawa do udziału w przychodach z wydobycia metali, takich jak złoto, miedź, srebro czy nikiel.

Eksperci podkreślają, że wczesne szacunki dotyczące nowo odkrytych złóż mogą się zmieniać wraz z kolejnymi odwiertami i badaniami. Kluczowe będą także testy technologiczne, plany infrastrukturalne oraz uzgodnienia środowiskowe i społeczne. Dopiero po ich zakończeniu będzie można mówić o realnym rozpoczęciu wydobycia.

Popyt na miedź jest ściśle powiązany z modernizacją sieci energetycznej, pojazdami elektrycznymi, centrami danych i budownictwem mieszkaniowym.