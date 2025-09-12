Dzisiaj w Hamburgu został zatrzymany Patryk M. Funkcjonariusze ujęli go na lotnisku przed wylotem do Dubaju. "Wielki Bu zatrzymany. Brawa dla polskiej policji" - napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Za mężczyzną wydany był Europejski Nakaz Aresztowania.
"Dzisiaj o godz. 14:10 w Hamburgu zatrzymany został Patryk M., za którym był wydany Europejski Nakaz Aresztowania" - poinformowała we wpisie na platformie X polska policja.
Mężczyzna był poszukiwany do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie. "Zatrzymanie było możliwe dzięki działaniom funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego Policji i współpracy z niemiecką policją" - czytamy w komunikacie.
Patryk M. został ujęty na lotnisku, tuż przed planowanym odlotem do Dubaju.