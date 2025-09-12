Dzisiaj w Hamburgu został zatrzymany Patryk M. Funkcjonariusze ujęli go na lotnisku przed wylotem do Dubaju. "Wielki Bu zatrzymany. Brawa dla polskiej policji" - napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Za mężczyzną wydany był Europejski Nakaz Aresztowania.

"Dzisiaj o godz. 14:10 w Hamburgu zatrzymany został Patryk M., za którym był wydany Europejski Nakaz Aresztowania" - poinformowała we wpisie na platformie X polska policja.

Mężczyzna był poszukiwany do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie. "Zatrzymanie było możliwe dzięki działaniom funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego Policji i współpracy z niemiecką policją" - czytamy w komunikacie.

Patryk M. został ujęty na lotnisku, tuż przed planowanym odlotem do Dubaju.

M. był poszukiwany w związku z zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, handlem narkotykami i kradzieżami samochodów. W ostatnich dniach publikował w mediach społecznościowych zdjęcia z Dubaju, co wskazywać by mogło, że tam przebywa.

Kim jest "Wielki Bu"?

O "Wielkim Bu" w Polsce stało się głośno po tym, jak w mediach w czasie kampanii wyborczej upubliczniono jego znajomość z Karolem Nawrockim, starającym się o urząd prezydencki.

"Wielki Bu" wcześniej został skazany i odsiedział wyrok za porwanie. W mediach społecznościowych dostępne są jego wspólne fotografie z Nawrockim.

Karol Nawrocki tłumaczył się z tej znajomości. Mówił, że z Patrykiem M. łączy go jedynie zamiłowanie do boksu. Razem mieli trenować, odbywać walki sparingowe.

Nawrocki, jako szef IPN, podczas spotkania w Warszawie wręczył Patrykowi M. książkę Sergiusza Piaseckiego pt. "Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy". Tłumaczył, że w niespokojnych czasach - tak jak Sergiusz Piasecki - trzeba stać po stronie wartości.

Po wygranych przez Nawrockiego wyborach, M. żartował w mediach społecznościowych, że będzie "przyszłym ministrem sportu".