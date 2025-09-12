M. był poszukiwany w związku z zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, handlem narkotykami i kradzieżami samochodów. W ostatnich dniach publikował w mediach społecznościowych zdjęcia z Dubaju, co wskazywać by mogło, że tam przebywa.

Kim jest "Wielki Bu"?

O "Wielkim Bu" w Polsce stało się głośno po tym, jak w mediach w czasie kampanii wyborczej upubliczniono jego znajomość z Karolem Nawrockim, starającym się o urząd prezydencki.

"Wielki Bu" wcześniej został skazany i odsiedział wyrok za porwanie. W mediach społecznościowych dostępne są jego wspólne fotografie z Nawrockim.

Karol Nawrocki tłumaczył się z tej znajomości. Mówił, że z Patrykiem M. łączy go jedynie zamiłowanie do boksu. Razem mieli trenować, odbywać walki sparingowe.

Nawrocki, jako szef IPN, podczas spotkania w Warszawie wręczył Patrykowi M. książkę Sergiusza Piaseckiego pt. "Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy". Tłumaczył, że w niespokojnych czasach - tak jak Sergiusz Piasecki - trzeba stać po stronie wartości.

Po wygranych przez Nawrockiego wyborach, M. żartował w mediach społecznościowych, że będzie "przyszłym ministrem sportu".