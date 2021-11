Piotr Gąsowski trafił do szpitala. Aktor i prezenter telewizyjny jest zakażony koronawirusem. O swoim stanie zdrowia 57-latek poinformował na Instagramie. „No i przyszła kolej na mnie” – powiedział.

Piotr Gąsowski trafił do szpitala / Instagram

Na nagraniu Piotr Gąsowski ma założoną maskę tlenową, która pomaga mu oddychać. "Jestem w szpitalu pod świetną opieką" - napisał współprowadzący program "Twoja twarz brzmi znajomo".

Aktor podkreślił, że zakaził się koronawirusem mimo przyjęcia szczepionki.

"Dlatego, że jestem zaszczepiony, przechodzę to w miarę łatwo, w przeciwieństwie do niezaszczepionych pacjentów. Widzę to wokół mnie!" - napisał.

Mimo pobytu w szpitalu Piotr Gąsowski nie traci optymizmu.

"W końcu mnie też dopadł Covid-19. Ale jak chorować, to tylko z taką ekipą, która tu przyjechała. Naprawdę dziękuję wam" - powiedział 57-letni aktor.