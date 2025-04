Dobra wiadomość dla fanów serialu "Peaky Blinders". Według medialnych doniesień we wrześniu rozpoczną się zdjęcia do siódmego sezonu tej produkcji. Być może do roli Thomasa Shelby’ego powróci Cillian Murphy.

"Peaky Blinders" wracają z hukiem! Zaskakujące doniesienia (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Na czekającym na premierę filmie "The Immortal Man" kontynuującym serial "Peaky Blinders" nie zakończy się przygoda z tą produkcją. Według doniesień gazety "The Sun", zdjęcia do siódmego sezonu rozpoczną się jeszcze we wrześniu, by zdążyć z premierą na przyszły rok.

Serial jak zawsze najpierw pokaże w Wielkiej Brytanii stacja BBC One, a światową dystrybucją zajmie się Netflix, który jest współproducentem serialu.

Stacja BBC zamierza wykorzystać zainteresowanie uniwersum "Peaky Blinders", które niewątpliwie na nowo rozpali film fabularny rozgrywający się po wydarzeniach z sześciu sezonów tego popularnego serialu. Serial zakończył się w latach 30. ubiegłego wieku, akcja filmu rozgrywać się będzie w trakcie II wojny światowej, natomiast siódmy sezon ma być osadzony w szóstej dekadzie XX wieku.

"Steven Knight nie mógł się oprzeć powrotowi"

Szósty sezon miał być definitywnym pożegnaniem z serialem, a film miał zakończyć tę historię na dobre. Autor franczyzy, Steven Knight, nie mógł się jednak oprzeć powrotowi. Od jakiegoś czasu zapowiadał, że chce więcej - mówi anonimowe źródło gazety.

W siódmym sezonie spodziewane jest pojawienie się rządzących wtedy londyńskim West Endem niesławnych braci Kray, a także popularnej naówczas subkultury młodzieżowej znanej jako Teddy Boys.

Według doniesień "The Sun", siódmy sezon został już oficjalnie zaakceptowany przez BBC i aktualnie trwają prace preprodukcyjne. Niewykluczone, że do roli głównego bohatera "Peaky Blinders" Thomasa Shelby’ego powróci Cillian Murphy, jednak pełnił on będzie bardziej role mentora dla młodego pokolenia gangsterów, które przejmie władzę w swoje ręce.

Wciąż nie ogłoszono, kiedy pełnometrażowy "The Immortal Man" ("Nieśmiertelny człowiek") trafi na ekrany kin. Nieznane są również bliższe szczegóły jego fabuły poza faktem rozgrywania się w trakcie II wojny światowej. Wiadomo zaś, że pojawią się w nim, oprócz Murphy’ego, Stephen Graham, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth, Sophie Rundle oraz Ruby Ashbourne Serkis.