Nominacje za najlepszy oryginalny scenariusz:

"Duchy Inisherin" Martin McDonagh

"Wszystko wszędzie naraz" Daniel Kwan i Daniel Scheinert

"Fabelmanowie" Steven Spielberg i Tony Kushner

"Tár" Todd Field

"W trójkącie" Ruben Östlund

Nominacje za najlepszy adaptowany scenariusz:

"Na Zachodzie bez zmian" Edward Berger, Lesley Paterson i Ian Stokell

"Glass Onion. Film z serii “Na noże"" Rian Johnson

Wideo youtube

"Living" Kazuo Ishiguro

"Top Gun: Maverick" Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie, Peter Craig, Justin Marks

"Women Talking" Sarah Polley

Nominacje dla najlepszego długometrażowego filmu animowanego:

"Guillermo del Toro: Pinokio"

Wideo youtube

"Marcel the Shell with Shoes On"

Wideo youtube

"Kot w butach: Ostatnie życzenie"

Wideo youtube

"Morska bestia"

Wideo youtube

"To nie wypanda"

Wideo youtube

Ceremonia wręczenia 95. nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się w niedzielę 12 marca w hollywoodzkim Dolby Theatre. Gospodarzem uroczystości będzie aktor i komik Jimmy Kimmel, który w przeszłości dwukrotnie pełnił tę funkcję - w 2017 i 2018 r.

W 2019 r. - po tym, jak z roli prowadzącego galę oscarową zrezygnował oskarżony o homofobię komik Kevin Hart - decyzją Akademii po raz pierwszy od 30 lat ceremonia odbyła się bez gospodarza ani gospodyni. W 2020 i 2021 r. powtórzono tę formułę. W ubiegłym roku przywrócono gali tradycyjną formułę. W roli prowadzących wystąpiły aktorki: Wanda Sykes, Amy Schumer i Regina Hall.