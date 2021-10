​Jubileuszowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog we Wrocławiu. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. I dwa oczekiwane filmowe widowiska. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

ŚWIĘTO TEATRU WE WROCŁAWIU

10. jubileuszowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DIALOG - WROCŁAW zaczynie się już w najbliższy poniedziałek 11 października. To jedno z najważniejszych wydarzeń teatralnych w Polsce. W programie festiwalu są m.in. "Odyseja. Historia dla Hollywoodu" w reż. Krzysztofa Warlikowskiego z Nowego Teatru w Warszawie oraz "Austerlitz" w reż. Krystiana Lupy z Państwowego Teatru Młodzieżowego Jaunimo teatras w Wilnie. To będzie polska prapremiera spektaklu. Widozwie zobaczą też "3SIOSTRY" w reż. Luka Percevala, to koprodukcja TR Warszawa i Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Będa też "Synowie suki" w reż. Eimuntasa Nekrosiusa z Teatru Dramatycznego w Kłajpedzie Klaipėdos dramos teatras. To z kolei ostatnie przedstawienie Nekrosiusa wyreżyserowane na Litwie przed jego śmiercią. Pokazom towarzyszyć będą spotkania z twórcami i zaproszonymi gośćmi, a na finał odbędzie uroczysta gala podsumowująca 20-lecie istnienia Festiwalu. Wszystkie spektakle oraz wszystkie spotkania tłumaczone będą na język angielski i polski.

TARGI KSIĄŻKI W KRAKOWIE

W czwartek 14 października zaczną się Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Po przerwie spowodowanej pandemią wracają w formie stacjonarnej i wirtualnej. Czytelnicy będą mogli je odwiedzić do soboty 17 października. Hasło przewodnie tegorocznej edycji targów to "Człowiek żyje zmianą" i jest to cytat z książki "Summa technologiae" Stanisława Lema. Udział w Targach Książki zapowiedziało 233 wystawców. Obecni będą też autorzy książek, choć będzie ich mniej niż w poprzednich latach. Nowością jest Festiwal Literatury Fantastycznej. Będzie też Festiwal Książki Górskiej. Po raz pierwszy na Targach Książki w Krakowie odbędzie się Sparing Tłumaczy. Będzie to pojedynek tłumaczy z języka portugalskiego.



VENOM 2 I OSTATNI POJEDYNEK W KINACH

W piątek 15 października, do kin wejdzie "Venom 2: Carnage". Venom to jedna z najważniejszych, najbardziej złożonych postaci Marvela. Opowiada o dziennikarzu Eddiem Brocku, gra go Tom Hardy, którego ciało w wyniku eksperymentu scaliło się z obcą formą życia , z tytułowym Venomem. W drugiej części widzowie poznają Carnage'a. W tę postać wciela się Woody Harrelson. Carnage to jeden z najbardziej znanych czarnych charakterów Marvela.

Również 15 października do kin trafić ma najnowszy film Ridley'a Scotta, dramat historyczny "Ostatni pojedynek". Główne role grają w nim Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer i Ben Affleck. Akcja rozgrywa się w średniowieczu. To pierwszy wspólny scenariusz duetu Damon - Affleck od czasów oscarowego "Buntownika z wyboru". Najnowsza produkcja 20th Century Studios oparta jest faktach, rozgrywa się w XIV-wiecznej Francji, w czasie wojny stuletniej. Film opowiada historię przyjaciół, którzy stali się rywalami. Jean de Carrouges (w tej roli Matt Damon) i Jacques Le Gris (gra go Adam Driver) toczą zaciekły pojedynek na śmierć i życie. Żona Carrougesa - Marguerite (Jodie Comer) oskarża Le Grisa o gwałt. Z rozkazu króla Karola VI spór rozstrzygnąć ma pojedynek na śmierć i życie. Ben Affleck wciela się postać hrabiego Pierre'a d'Alençona.