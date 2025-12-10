Na koniec trzeciego kwartału 2025 roku liczba wolnych miejsc pracy w Polsce wyniosła niespełna 95 tysięcy – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. To o prawie 20 tysięcy mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W których branżach i regionach kraju najłatwiej znaleźć zatrudnienie, a gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?

Wolnych etatów coraz mniej

Rynek pracy w Polsce wyraźnie się kurczy, a liczba wolnych miejsc pracy spada.

Z najnowszych danych GUS wynika, że na koniec trzeciego kwartału 2025 roku dostępnych było niespełna 95 tysięcy wolnych miejsc pracy.

To znaczący spadek w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy liczba ta była wyższa o niemal 20 tysięcy.





Przetwórstwo przemysłowe liderem ofert

Najwięcej wolnych etatów czeka na kandydatów w szeroko rozumianym przetwórstwie przemysłowym. Tam rąk do pracy brakuje. W tej branży jest ponad dwadzieścia tysięcy wolnych etatów.

Sytuacja jest podobna w transporcie, gdzie dostępnych jest prawie dwanaście tysięcy stanowisk, oraz w handlu, gdzie liczba ofert pracy jest zbliżona.

Różnice regionalne – gdzie najłatwiej o pracę?

Analizując dane pod kątem regionów, najwięcej możliwości zatrudnienia oferuje województwo dolnośląskie. Nieobsadzone miejsca pracy stanowią tam nieco ponad jeden procent wszystkich na rynku.

Pod tym względem najgorzej jest na Podkarpaciu. Mniej niż pół procent spośród wszystkich stanowisk nadal jest do wzięcia.



