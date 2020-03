MocArty, czyli nagrody RMF Classic. Polski horror w kinach. Premiera musicalowej wersji "Księgi dżungli". Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Wiktoria Gąsiewska i Sebastian Dela na planie filmu "W lesie dziś nie zaśnie nikt" / fot. Michał Chojnacki/Akson Studio / Materiały prasowe





MocArty RMF Classic

Laureatów nagród MF Classic poznamy w poniedziałek 9 marca po godz. 17 na antenie tej stacji. Słuchacze wybierali swoje typy w czterech kategoriach: Człowiek Roku, Wydarzenie Roku, Muzyka Filmowa Roku i Rzecz z Klasą.

Nominowani są m.in twórcy filmu "Boże Ciało", doceniono twórcę postaci Wiedźmina - Andrzeja Sapkowskiego. W zestawieniu znalazły także tak oryginalne projekty jak maska "Incognito" pozwalająca oszukać algorytmy rozpoznawania twarzy Facebooka czy trójwymiarowa mapa Drogi Mlecznej.

Są również nominacje dla najlepszej Muzyki Filmowej roku 2019. Wśród nich ścieżki dźwiękowe do takich filmów jak "Joker", "Ikar.Legenda Mietka Kosza" czy "1917".

W tegorocznej edycji MocArtów redakcja RMF Classic przyznała Nagrodę Specjalną dla Olgi Tokarczuk, uznając, że literacka Nagroda Nobla jest wydarzeniem wymykającym się wszelkim schematom i absolutnie ponadczasowym.

"W lesie dziś nie zaśnie nikt"

Horror to gatunek, po który bardzo rzadko sięgają polscy reżyserzy. Bartosz M. Kowalski, twórca słynnego "Placu zabaw", nakręcił horror "W lesie dziś nie zaśnie nikt", który w piątek 13 marca wejdzie do polskich kin. Muzykę napisał Jimek. W obsadzie są m.in Julia Wieniawa, Wiktoria Gąsiewska, Stanisław Cywka, Sebastian Dela, Michał Lupa oraz Mirosław Zbrojewicz i Gabriela Muskała.

Olaf Lubaszenko na planie filmu / fot. Michał Chojnacki/Akson Studio / materiały dystrybutora

Akcja horroru rozpoczyna się dość niewinnie - grupa nastolatków uzależnionych od technologii trafia na obóz offline. Wspólna wędrówka po lasach bez dostępu do smartfonów nie zakończy się jednak tak, jak zaplanowali to organizatorzy. Będą musieli zawalczyć o prawdziwe życie z czymś, czego nie widzieli nawet w najciemniejszych zakamarkach Internetu. W obliczu czyhającego w lesie śmiertelnego niebezpieczeństwa odkryją, czym jest prawdziwa przyjaźń, miłość i poświęcenie. Czy wyjdą z tego cało, czy w krwistych kawałeczkach?

Julia Wieniawa na planie filmu / fot. Michał Chojnacki/Akson Studio / materiały dystrybutora

"Księga dżungli" w teatrze

Musical "Księga dżungli", na podstawie książki brytyjskiego Noblisty Rudyarda Kiplinga, wystawi Teatr Muzyczny w Gdyni. Premiera odbędzie się 14 marca. Jak mówi reżyser Jakub Szydłowski "musical jest adresowany do szerokiej publiczności, od 5 do 105 lat". Dodaje tez, że chce tym przedstawieniem przypomnieć dorosłym, że dzieci są przy nas i obserwują. "I my czasami zachowujemy się przy nich jak zwierzęta, kiedy robimy +nasze, bardzo ważne, dorosłe sprawy" - dodał twórca spektaklu.

W rolę głównego bohatera, Mowgliego, wcieli się czterech chłopców: Marceli Józefowicz, Hubert Kunc, Adam Kordowski oraz Jakub Mrowiec.