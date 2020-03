Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". Jego reżyserem jest Jan Holoubek. Obraz ma trafić do kin 18 września.

Głównego bohatera filmu - Tomasza Komendę - zagrał Piotr Trojan. Oprócz niego w obsadzie filmu są m.in. Agata Kulesza, Jan Frycz, Andrzej Konopka, Magdalena Różczka i Dariusz Chojnacki.



Reżyser filmu - Jan Holoubek - jest synem Magdaleny Zawadzkiej i Gustawa Holoubka. To twórca cenionego serialu "Rojst" z Andrzejem Sewerynem i Dawidem Ogrodnikiem w rolach głównych, reżyserował też część odcinków kontynuacji serialu "Odwróceni" - "Odwróceni. Ojcowie i córki". Holoubek dał się poznać także jako ceniony autor zdjęć.





Agata Kulesza i Piotr Trojan na planie filmu "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" / Robert Pałka / Materiały prasowe

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" to fabularna opowieść o życiu Tomasza Komendy - młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki. Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość? - zapowiada dystrybutor filmu, Kino Świat.





