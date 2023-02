W wieku 86 lat zmarł w piątek w Londynie angielski reżyser filmowy Hugh Hudson, najbardziej znany z nagrodzonego czterema Oscarami filmu "Rydwany ognia".

Zmarł reżyser "Rydwanów ognia" Hugh Hudson / Michal Krumphanzl / PAP/CTK

Jak przekazała w wydanym oświadczeniu rodzina, Hudson zmarł w szpitalu po krótkiej chorobie.



Zrealizowany w 1981 r. film "Rydwany ognia" był fabularnym debiutem Hudsona. Oparty na prawdziwej historii film opowiada o rywalizacji dwóch brytyjskich lekkoatletów, Erica Liddella i Harolda Abrahamsa - wywodzących się z różnych warstw społecznych - którzy przygotowują się od udziału w Igrzyskach Olimpijskich w 1924 r.

Zobacz również: Nie żyje wybitny reżyser Carlos Saura