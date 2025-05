Gwiazda serialu "Yellowstone", hollywoodzki aktor i reżyser Kevin Costner znalazł się w centrum skandalu związanego z kontynuacją widowiska „Horyzont”. Devyn LaBella, która pracowała na planie w charakterze dublerki jednej z aktorek, oskarżyła go o poważne nadużycia. W złożonym przez siebie pozwie kobieta utrzymuje, że twórca obrazu próbował wymusić na niej zagranie w scenie przemocy seksualnej - bez wcześniejszego uzgodnienia i pod nieobecność koordynatora intymności.

Kevin Costner został pozwany przez dublerkę z 2. części filmu „Horyzont” / Abaca/ABACA / PAP

27 maja do sądu w Kalifornii wpłynął pozew przeciwko Kevinowi Costnerowi.

Dublerka jednej z aktorek twierdzi, że aktor postanowił sfilmować kontrowersyjne ujęcie gwałtu, nie przestrzegając obowiązujących zasad dotyczących realizacji tego rodzaju scen.

Na planie nie było koordynatora intymności, co aktualnie jest już normą.

W pozwie dublerka poinformowała, że scena gwałtu, do zagrania której została zmuszona, była transmitowana na monitorach. Każdy mógł ją obserwować.

Kobieta domaga się odszkodowania.

Costner zaprzeczył stawianym mu zarzutom.

Zagraniczne media podają, że 27 maja do sądu w Kalifornii wpłynął pozew przeciwko Kevinowi Costnerowi, który reżyseruje western "Horyzont". Sprawa dotyczy incydentu, jaki wydarzył się podczas kręcenia drugiej odsłony czteroczęściowego kinowego widowiska „Horyzont”.

Devyn LaBella, profesjonalna kaskaderka i dublerka aktorki Elli Hunt, która w filmach wciela się w Juliette, w złożonym przez siebie pozwie utrzymuje, że na planie zdjęciowym doszło do poważnych nadużyć ze strony reżysera i gwiazdora produkcji.

Gwiazda "Yellowstone" w centrum skandalu

Sytuacja miała miejsce 2 maja 2023 roku w Utah. Jak wynika z raportu „Variety”, Costner rzekomo próbował zmusić LaBellę do zagrania w improwizowanej scenie gwałtu na bohaterce granej przez Hunt. Dzień wcześniej scena ta została nagrana w obecności koordynatora intymności, który zadbał o to, by aktorzy czuli się bezpiecznie i komfortowo. Reżyser najwyraźniej jednak nie był zadowolony z rezultatów, gdyż postanowił sfilmować kontrowersyjne ujęcie w inny sposób – tym razem jednak nie przestrzegając obowiązujących zasad dotyczących realizacji tego rodzaju scen.

Powódka utrzymuje, że nie wyraziła wcześniej wymaganej zgody na udział w scenie, w której jeden z aktorów miał wielokrotnie dokonać na niej „brutalnego symulowanego gwałtu”. Pozostaje to sprzeczne z warunkami wynegocjowanymi przez związek zawodowy SAG-AFTRA, zgodnie z którymi aktorzy muszą mieć co najmniej 48 godzin na podjęcie decyzji w sprawie udziału w scenach nagości, zbliżeń lub przemocy seksualnej. Co więcej, wbrew klauzuli umieszczonej w jej kontrakcie, uczestnikom nie towarzyszył wówczas koordynator intymności, a produkcja odbywała się na tzw. otwartym planie, co oznacza, że każdy członek ekipy filmowej miał do niego dostęp.

"Scena była transmitowana na monitorach. Każdy mógł to obserwować" - czytamy w pozwie pozyskanym przez „The Guardian”.

Kobieta domaga się odszkodowania za „molestowanie seksualne, tworzenie wrogiego środowiska pracy i naruszenie warunków umowy”.

/ Felix Hörhager / PAP

Aktorka opisała zdarzenie. Costner odpiera zarzuty

Tego dnia zostałam wystawiona na widok publiczny bez jakiejkolwiek ochrony. Czuję się głęboko zdradzona przez system, który miał zagwarantować mi bezpieczeństwo i profesjonalizm. To, co mi się przydarzyło, było źródłem traumy i upokorzenia, przez co musiałam udać się na terapię. Zniszczyło to moje zaufanie i na zawsze zmieniło sposób, w jaki poruszam się w tej branży - wyznała LaBella.

Ta sprawa jest jaskrawym przykładem zdominowanej przez mężczyzn hollywoodzkiej produkcji, w której panuje seksizm i wyzysk - skwitowała prawniczka powódki, Kate McFarlane.

Costner zaprzeczył stawianym mu zarzutom za pośrednictwem swojego adwokata Marty’ego Singera. W przekazanym serwisowi Deadline oświadczeniu podkreślił on, że filmowiec „zawsze upewnia się, że wszystkie osoby obecne na planie czują się komfortowo”. „Te oskarżenia nie mają absolutnie żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. To próba wyłudzenia pieniędzy, która w tym przypadku nie zadziała” – skwitował prawnik gwiazdora.