W Krakowie przy ul. Kordylewskiego (dzielnica Grzegórzki) hala lodowiska powstała tuż przed oknami bloku mieszkalnego. Budynek znajduje się w takiej bliskości, że mieszkańcy niższych pięter zostali niemal odcięci od światła. Co ciekawe, mamy tu do czynienia nie z inwestycją deweloperską, a publiczną. O sprawie jako pierwsza napisała "Gazeta Krakowska".

Kraków: Lodowisko powstało przed oknami mieszkańców / Anna Kaczmarz/Polska Press / East News

Na krakowskich Grzegórzkach wiele emocji budzi nowopowstała hala sportowa przy ul. Kordylewskiego. Mieszkańcy skarżą się, że obiekt powstał bardzo blisko bloku mieszkalnego, ograniczając dostęp światła do niższych pięter i zmieniając charakter okolicy.

Inwestycja realizowana jest przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów. Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego zakłada stworzenie do końca roku hybrydowej hali, która zimą ma pełnić funkcję lodowiska, a w cieplejszych miesiącach - boiska do gry w tenisa, piłki nożnej oraz ręcznej.

Cytat "Jesienią i zimą będzie tam można trenować łyżwiarstwo, a przez pozostałą część roku rozgrywać pojedynki tenisowe oraz mecze piłki nożnej i ręcznej. Nowy obiekt będzie hybrydowy, a dzięki temu tańszy i łatwiejszy w utrzymaniu" - zapowiada miasto.

Władze miasta deklarują, że jeśli rozwiązanie sprawdzi się w praktyce, podobne obiekty mogą powstać także w innych dzielnicach miasta.

Nowa hala sportowa w Krakowie budzi sprzeciw mieszkańców Grzegórzek

Mieszkańcy zwracają jednak uwagę na możliwe skutki przestrzenne inwestycji. Najwięcej obaw dotyczy bliskości hali od budynku mieszkalnego, ograniczenia nasłonecznienia oraz potencjalnego hałasu w przyszłości - nie tylko podczas prac budowlanych, ale także w czasie wydarzeń sportowych i wieczornych treningów. Pojawiają się też pytania o wzrost ruchu samochodowego w związku z wydarzeniami sportowymi.

Według dokumentacji inwestor przewidział również zewnętrzną ścieżkę rolkową o długości około 350 metrów oraz zaplecze sanitarne i system obsługi klientów. Urzędnicy podkreślają, że obiekt ma uzupełniać istniejącą infrastrukturę sportową KSOS i wpisywać się w rozwój miejskiej oferty rekreacyjnej.

Inwestycja oznacza dalsze zagęszczanie zabudowy w tej części miasta, co wywołuje dyskusję o równowadze między rozwojem infrastruktury sportowej a jakością życia mieszkańców.