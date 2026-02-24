Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie usunęło dzisiaj część prac z wystawy poświęconej średniowieczu. Wcześniej kuria wyraziła "głębokie zaniepokojenie" sposobem wykorzystania wizerunków chrześcijańskich na tej ekspozycji. Zobaczyć tam można było grafiki z nawiązującymi do internetowych memów podpisami. Na przykład obraz przedstawiający zakrwawionego Chrystusa w koronie cierniowej podpisany został: "Kiedy próbujesz wykąpać kota".
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (Wielkopolskie) informuje, że czasowa wystawa "Re: średniowiecze. 1000 lat, 1000 wersji" miała w zamyśle ukazywać różnorodność średniowiecza.
"To epoka dynamiczna, ciągle na nowo interpretowana w historiografii, obecna w kulturze materialnej, literaturze i sztuce, a także przetwarzana we współczesnej kulturze popularnej" - wskazano w opisie.
Jedna z części ekspozycji wzbudziła jednak kontrowersje.
Szerzej napisał o tym m.in. lokalny portal tvgniezno.pl. W materiale opublikowanym w poniedziałek wieczorem czytamy, że w jednej z części wystawy "zaprezentowano grafiki stylizowane na przedstawienia Męki i Zmartwychwstania Chrystusa, opatrzone humorystycznymi podpisami w konwencji znanej z mediów społecznościowych". Relacjonujący sprawę wystawy portal opublikował m.in. obraz przedstawiający zakrwawionego Chrystusa w koronie cierniowej podpisany: "Kiedy próbujesz wykąpać kota".
Wojciech Szymczak, reporter TV Republika, pokazał na platformie X kolejne przykłady, pisząc o "skandalu w Gnieźnie".