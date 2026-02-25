Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłosili trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Sytuacja w wyższych partiach gór jest niebezpieczna, a w najbliższych dniach warunki mogą się jeszcze pogorszyć.

W Tatrach trzeci stopień zagrożenia lawinowego / Shutterstock

Mamy trzeci stopień zagrożenia lawinowego. W ostatnich dniach spadło bardzo dużo śniegu, a to oznacza, że pokrywa śnieżna jest niestabilna - przekazał w rozmowie z RMF FM ratownik dyżurny TOPR Bartłomiej Gąsienica Józkowy.

Trzeci stopień zagrożenia oznacza realne ryzyko zejścia lawin, także przy niewielkim obciążeniu pokrywy śnieżnej.

Wymaga to bardzo dobrej znajomości zasad poruszania się w górach. Zdecydowanie odradzamy wyjścia w wyższe partie Tatr osobom niedoświadczonym - zaznacza ratownik.

Dodatkowym utrudnieniem jest ograniczona widoczność. Według prognoz jutro pogoda ma się poprawić, więc można się spodziewać większego ruchu turystycznego. Tymczasem pierwszy dzień ładnej pogody po intensywnych opadach śniegu i silnym wietrze bywa statystycznie najbardziej niebezpieczny.

W najbliższych dniach ma nastąpić znaczne ocieplenie, będzie wiał wiatr, który jeszcze utrzyma ten trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Pierwszy dzień ładnej pogody po opadzie śniegu jest najbardziej niebezpieczny - ostrzega Bartłomiej Gąsienica Józkowy.

Uwaga na rejon Pięciu Stawów

Szczególną ostrożność należy zachować w rejonie Doliny Pięciu Stawów.

Trzeba bardzo uważać przy dojściu do schroniska w okolicach Doliny Pięciu Stawów. Ten odcinek jest obecnie niebezpieczny i zagrożony lawinami - zaznacza dyżurny ratownik.

TOPR apeluje o śledzenie aktualnych komunikatów lawinowych i rezygnację z wyjść w wysokie partie gór bez odpowiedniego doświadczenia oraz sprzętu. Ratownicy przypominają, że przy trzecim stopniu zagrożenia lawiny mogą schodzić samoistnie, a warunki w terenie mogą zmieniać się bardzo dynamicznie.