85-letnia Shirley Hughes, matka jednej z ofiar seryjnego zabójcy Jeffreya Dahmera, wezwała branżę filmową do zaprzestania kręcenia filmów, które gloryfikują morderców. "To wstyd, że można wykorzystywać naszą tragedię do zarabiania pieniędzy" – stwierdziła Hughes po tym, jak nagrodę Złotych Globów otrzymał odtwórca roli zabójcy jej głuchoniemego syna.

Evan Peters z nagrodą za rolę Jeffreya Dahmera / JIM RUYMEN / PAP/Newscom Podczas wtorkowej ceremonii wręczenia Złotych Globów nagrodę dla najlepszego aktora serialowego otrzymał Evan Peters za rolę Jeffreya Dahmera w serialu Netfliksa "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story" ("Dahmer - Potwór. Historia Jeffreya Dahmera"). Odbierając nagrodę, której wręczenie odbyło się z hotelu Beverly Hilton w Los Angeles, Peters mówił o trudnościach, jakie miał wcielając się w rolę seryjnego zabójcy i wyraził nadzieję, że coś dobrego wyniknie z nagrody, którą otrzymał oraz z samego filmu. Z oburzeniem na te słowa zareagowała Shirley Hughes, której zdaniem aktorzy w ogóle nie powinni przyjmować takich ról, a Hollywood powinno przestać robić pieniądze na tragediach ofiar. Jak podał portal tmz.com matkę ofiary oburzyło choćby to, że Peters nie wykorzystał wystąpienia na gali, aby oddać hołd ofiarom psychopatycznego mordercy. Jej syn, 31-letni Tony Hughes, został w 1991 r. w okrutny sposób zabity przez Dahmera, o czym opowiada serial Netfliksa. "Dahmer zabija Hughesa, gotuje i zjada jego wątrobę, a w tym czasie przekazuje pieniądze na poszukiwania prowadzone przez jego matkę i rodzinę" - opisuje fabułę serialu brytyjski "Daily Mail". Nie rozumiem, jak mogą to robić. Nie rozumiem, jak można używać naszych imion i pokazywać takie rzeczy - protestowała Hughes po emisji serialu, cytowana przez dziennik "Guardian". O losie swojego syna dowiedziała się, gdy śledczy znaleźli czaszkę Tony'ego w domu Dahmera. Na całym świecie jest wielu chorych ludzi, a aktorzy wygrywający nagrody za role morderców podtrzymują obsesję, a to sprawia, że ci chorzy ludzie zdobywają sławę - powiedziała Shirley Hughes portalowi tmz.com. Jej zdaniem Evan Peters postąpiłby właściwie, gdyby wezwał Hollywood do zaprzestania kręcenia filmów o zabójcach. To wstyd, że można wykorzystywać naszą tragedię do zarabiania pieniędzy. Ofiary nie widziały ani centa. Codziennie przeżywamy te emocje - stwierdziła z żalem matka ofiary Dahmera. Zobacz również: Złote Globy 2023 rozdane. Oto lista nagrodzonych

