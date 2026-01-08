Fundusz Advent prowadzi rozmowy w sprawie współpracy przy potencjalnym wykupie InPostu z założycielem Rafałem Brzoską oraz czeską firmą inwestycyjną PPF Group - podała agencja Bloomberg, powołując się źródła powiązane ze sprawą.
- Advent rozmawia o wykupie InPostu z Rafałem Brzoską i PPF Group - podał Bloomberg.
- Rozmowy o przejęciu InPostu trwają i mogą się nie powieść.
- Banki deklarują do 4,5 mld euro finansowania na przejęcie InPostu przez Advent.
- InPost świadczy usługi logistyczne dla e-commerce w Europie.
- Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.
Agencja podała, że prowadzone rozmowy w sprawie potencjalnej umowy, by InPost stał się prywatną firmą, trwają i nadal mogą zakończyć się fiaskiem.
W czwartek Bloomberg informował, że banki są gotowe udzielić do 4,5 mld euro finansowania na przejęcie InPostu przez fundusz Advent.
Według szefowej Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych Anny Wnuk to właśnie wycofanie spółki z giełdy jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Byłby to kolejny po Comarchu przypadek tego typu strategii - zaznaczyła Wnuk.
Decyzję o wycofaniu z giełdy podejmuje się z różnych powodów, np. w celu restrukturyzacji lub dla wdrożenia nowej strategii rozwoju, której inwestorzy ani spółka nie chcą ujawniać publicznie ze względu na konkurentów - wyjaśniła ekspertka.
Wnuk uważa, że wycofanie spółki z notowań publicznych, jeśli do niego dojdzie, mogłoby świadczyć o tym, że spółka ma inny plan na rozwój i potrzebuje aktywnego wsparcia funduszy private equity do realizacji nowej strategii.
6 stycznia notowany na giełdzie w Amsterdamie InPost poinformował, że otrzymał wstępną propozycję przejęcia wszystkich akcji spółki. Spółka nie podała informacji, kto złożył propozycję kupna akcji. Zapowiedziała, że dalsze informacje będą publikowane "jeśli i kiedy będzie to stosowne".
Głównymi akcjonariuszami InPostu są PPF Group (28,75 proc.), A&R Investments, wehikuł inwestycyjny Rafała Brzoski (12,49 proc.), Advent International Corporation (6,50 proc.) oraz Norges Bank (5,01 proc.).
Poniżej progu 5 proc. pakiety akcji InPostu ma m.in. szereg polskich funduszy inwestycyjnych.
InPost, założony przez Rafała Brzoskę, oferuje rozwiązania logistyczne dla branży e-commerce w Europie.
Grupa InPost na koniec trzeciego kwartału 2025 roku dysponowała blisko 90 tys. punktów out-of-home, w tym niemal 57 tys. urządzeń Paczkomat i ponad 33 tys. punktów PUDO (odbierania i nadawania przesyłek) w 9 krajach (Wielka Brytania, Francja, Polska, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Holandia).
InPost świadczy także usługi kurierskie i fulfillment (kompleksową obsługę obejmującą m.in. magazynowanie, pakowanie oraz wysyłkę produktów do klientów).
W trzecim kwartale 2025 r. wolumen paczek obsłużonych przez InPost wyniósł 351,5 mln, co oznacza wzrost o 34 proc. rok do roku.