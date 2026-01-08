Fundusz Advent prowadzi rozmowy w sprawie współpracy przy potencjalnym wykupie InPostu z założycielem Rafałem Brzoską oraz czeską firmą inwestycyjną PPF Group - podała agencja Bloomberg, powołując się źródła powiązane ze sprawą.

Rozmowy o przejęciu InPostu trwają i mogą się nie powieść.

Banki deklarują do 4,5 mld euro finansowania na przejęcie InPostu przez Advent.

InPost świadczy usługi logistyczne dla e-commerce w Europie.

Banki gotowe na transakcję

Agencja podała, że prowadzone rozmowy w sprawie potencjalnej umowy, by InPost stał się prywatną firmą, trwają i nadal mogą zakończyć się fiaskiem.

W czwartek Bloomberg informował, że banki są gotowe udzielić do 4,5 mld euro finansowania na przejęcie InPostu przez fundusz Advent.

Ekspert: Wycofanie z giełdy najbardziej prawdopodobne

Według szefowej Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych Anny Wnuk to właśnie wycofanie spółki z giełdy jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Byłby to kolejny po Comarchu przypadek tego typu strategii - zaznaczyła Wnuk.

Decyzję o wycofaniu z giełdy podejmuje się z różnych powodów, np. w celu restrukturyzacji lub dla wdrożenia nowej strategii rozwoju, której inwestorzy ani spółka nie chcą ujawniać publicznie ze względu na konkurentów - wyjaśniła ekspertka.

Wnuk uważa, że wycofanie spółki z notowań publicznych, jeśli do niego dojdzie, mogłoby świadczyć o tym, że spółka ma inny plan na rozwój i potrzebuje aktywnego wsparcia funduszy private equity do realizacji nowej strategii.



Kto ma większość akcji InPostu?

6 stycznia notowany na giełdzie w Amsterdamie InPost poinformował, że otrzymał wstępną propozycję przejęcia wszystkich akcji spółki. Spółka nie podała informacji, kto złożył propozycję kupna akcji. Zapowiedziała, że dalsze informacje będą publikowane "jeśli i kiedy będzie to stosowne".

Głównymi akcjonariuszami InPostu są PPF Group (28,75 proc.), A&R Investments, wehikuł inwestycyjny Rafała Brzoski (12,49 proc.), Advent International Corporation (6,50 proc.) oraz Norges Bank (5,01 proc.).

Poniżej progu 5 proc. pakiety akcji InPostu ma m.in. szereg polskich funduszy inwestycyjnych.

InPost, założony przez Rafała Brzoskę, oferuje rozwiązania logistyczne dla branży e-commerce w Europie.

Wyniki Grupy InPost

Grupa InPost na koniec trzeciego kwartału 2025 roku dysponowała blisko 90 tys. punktów out-of-home, w tym niemal 57 tys. urządzeń Paczkomat i ponad 33 tys. punktów PUDO (odbierania i nadawania przesyłek) w 9 krajach (Wielka Brytania, Francja, Polska, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Holandia).

InPost świadczy także usługi kurierskie i fulfillment (kompleksową obsługę obejmującą m.in. magazynowanie, pakowanie oraz wysyłkę produktów do klientów).

W trzecim kwartale 2025 r. wolumen paczek obsłużonych przez InPost wyniósł 351,5 mln, co oznacza wzrost o 34 proc. rok do roku.