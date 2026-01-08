W czwartek, w wieku 76 lat, zmarł Mieczysław Czerniawski - były prezydent Łomży, parlamentarzysta kilku kadencji oraz zasłużony samorządowiec. Informację o jego śmierci przekazał Urząd Miejski w Łomży.

Zmarł Mieczysław Czerniawski – były prezydent Łomży i wieloletni parlamentarzysta / Facebook/lomza.miasto /

Mieczysław Leon Czerniawski pełnił funkcję prezydenta Łomży w latach 2010-2014. Wcześniej był radnym sejmiku województwa podlaskiego, a także posłem na Sejm X, II, III i IV kadencji, obejmując mandat w latach 1989-1991 oraz 1993-2005.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w latach 70. XX wieku jako nauczyciel.

Następnie związał się z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą, gdzie pracował do 1989 roku. Po przemianach ustrojowych działał w Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Prezydent Łomży, Mariusz Chrzanowski, złożył rodzinie i najbliższym Mieczysława Czerniawskiego wyrazy współczucia.