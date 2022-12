Pierwszym przedsięwzięciem w ramach umowy był serial "Heart of Invictus", opowiadający o żołnierzach weteranach walczących o odzyskanie sprawności i o normalne życie. Elementem kontraktu jest także serial animowany "Pearl", którego bohaterka, 12-letnia dziewczynka czerpie inspiracje od wybitnych na przestrzeni dziejów kobiet.

Życie na wysokim poziomie. Inne dochody Harry'go i Meghan

Ogromny kontrakt z Netfiksem jest najpotężniejszym zastrzykiem dochodów, jakie pozyskali Harry i Meghan. Przy okazji stylecaster.com zwraca uwagę na ich koszty, wśród których znaczącym wydatkiem był zakup za 14,7 mln dolarów posiadłości w kalifornijskim Montecito.

"The New York Times" informował również, że w czerwcu 2020 r. Harry i Meghan podpisali umowę z agencją Harry'ego Walkera Agency na uczestniczenie w konferencjach motywacyjnych. Jedno przemówienie na takim spotkaniu wycenione zostało według gazety na 1 mln dolarów. Harry w swoich wystąpieniach ma się koncentrować m.in. na zagadnieniach zdrowia psychicznego i żałoby. W 2021 r. Harry i Meghan uruchomili również podcast na platformie Spotify. Współpracują również z innymi serwisami streamingowymi - AppleTV+ i Disney Plus.

Z kolei "Page Six" donosiło, że również w 2021 r. Harry otrzymał 20 mln dolarów zaliczki od wydawnictwa Penguin Random House za spisanie swoich wspomnień. Książka ma się ukazać w 2023 r. i nosić będzie tytuł "Spare".