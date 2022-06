W wieku 70 lat zmarł Alec John Such. O śmierci muzyka poinformował zespół Bon Jovi, którego jednym z założycieli był Such.

Alec John Such (drugi od lewej) był basistą w zespole Bon Jovi / DAVID MAXWELL / PAP/EPA

"Nasze serca pękły (...). Szczerze mówiąc, to dzięki niemu trafiliśmy na siebie. Był przyjacielem z dzieciństwa Tico i zabrał Richiego na nasz koncert. Alec był zawsze nieokiełznany i pełen życia. Dziś jego wspomnienie wywołuje uśmiech na mojej twarzy i łzę w oku" - napisał o muzyku na Twitterze Jon Bon Jovi.

Such był basistą zespołu od 1983 do 1994 roku. To czas, kiedy listy przebojów podbijały takie hity Bon Jovi jak "You Give Love a Bad Name", "Livin’ on a Prayer", "Bad Medicine".

Wideo youtube

"Kiedy wiele lat temu Jon Bon Jovi zadzwonił do mnie i poprosił o dołączenie do zespołu, szybko zdałem sobie sprawę, że mówił na poważnie i miał dla nas wizję. Jestem bardzo szczęśliwy, że byłem częścią tej wizji" - wspominał Such w wywiadzie dla "The Asbury Park Press".

Alec John Such urodził się 14 listopada 1951 roku w Nowym Jorku. Jego pierwszym zespołem była grupa The Message - podaje BBC.

To różnica wieku między nim a pozostałymi członkami zespołu spowodowała, że Such odszedł z zespołu. "Gdy miałem 43 lata, dotknęło mnie wypalenie. Granie stało się dla mnie pracą, a ja nie chciałem pracować. Chciałem grać w zespole właśnie po to, by nie pracować" - mówił Such.

Ostatni raz basista był widziany z członkami zespołu Bon Jovi, gdy grupa dołączyła do galerii sław Rock & Roll Hall Of Fame w 2018. W zespole zastąpił go John McDonald.