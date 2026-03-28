W wieku 94 lat zmarł amerykański aktor James Tolkan. Był znany z ról w takich produkcjach jak "Top Gun" czy filmy z serii "Powrót do przeszłości".

Informację o śmierci Jamesa Tolkana potwierdził przedstawiciel rodziny. Opublikowano ją też na oficjalnej stronie "Powrotu do przeszłości".

W filmach z serii "Powrót do przeszłości" Tolkan wcielił się w rolę pana Stricklanda. Z kolei w "Top Gunie" grał Toma "Stingera" Jardiana. W swojej bogatej filmografii miał także występy w takich produkcjach jak "Miłość i śmierć" Woody'ego Allena, a także serialach "Cobra" i "Cudowne lata".

Po raz ostatni Tolkan pojawił się na ekranie w filmie "Bone Tomahawk" z 2015 r.

W nekrologu na stronie "Powrotu do przeszłości" podkreślono, że aktor kochał zwierzęta. "Z pewnością ucieszyłby się, gdybyście przekazali darowiznę na jego cześć lokalnemu schronisku dla zwierząt" - czytamy w krótkim wspomnieniu artysty.