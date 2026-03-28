Tiger Woods - utytułowany amerykański golfista - miał wypadek samochodowy niedaleko swojego domu w Jupiter Island na Florydzie. Sportowiec na kilka godzin trafił do aresztu. Odpowie za prowadzenie auta pod wpływem środków odurzających.

Tiger Woods na zdjęciu wykonanym w 2024 r. / PAUL ELLIS/AFP / East News

Jak poinformował John Budensiek - szeryf hrabstwa Martin na Florydzie, niedaleko swojego domu Tiger Woods wyprzedzał z dużą prędkością ciężarówkę z przyczepą. Uderzył w jej tył, co spowodowało, że jego samochód przewrócił się na bok.

Triumfator 15 turniejów wielkoszlemowych nie odniósł obrażeń. Nie ma też doniesień o innych rannych. Sportowiec o własnych siłach wyczołgał się z auta, zanim służby pojawiły się na miejscu.

W wydychanym przez Woodsa powietrzu nie wykryto śladów alkoholu. Golfista odmówił przekazania próbki moczu do badania pod kątem obecności w organizmie innych substancji odurzających.

Tiger Woods na zdjęciu wykonanym po aresztowaniu / HANDOUT/AFP / East News

Woods trafił do aresztu. Jak informuje Reuters, odpowie za jazdę pod wpływem środków odurzających, zniszczenie mienia i odmowę poddania się badaniu. Golfista jeszcze w piątek wyszedł na wolność za kaucją.

Do sprawy wypadku legendarnego sportowca odniósł się amerykański prezydent Donald Trump. Bardzo mi przykro. Doszło do wypadku i to wszystko, co wiem. To mój bardzo bliski przyjaciel. To niesamowita osoba, niesamowity człowiek - podkreślał.