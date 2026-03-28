Już dzisiaj o godz. 20:30 w polskich miastach rozpocznie się akcja "Godzina dla Ziemi". To ogólnoświatowa inicjatywa, która ma na celu skłonić do refleksji na temat ochrony środowiska oraz zmianami klimatu. W miastach, które zadeklarowały udział w akcji, na godzinę zgaśnie część świateł i iluminacji.

Warszawa. Wyłączona iluminacja Pałacu Kultury i Nauki podczas "Godziny dla Ziemi" w 2025 r. / Radek Pietruszka / PAP

Na czym polega akcja "Godzina dla Ziemi"?

Jaki jest cel tej inicjatywy?

Jakie miasta biorą w niej udział?

Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.

"Godzina dla Ziemi" już dziś

W obliczu zmian klimatu i "Godzina dla Ziemi" to akcja, która ma na celu zwrócić uwagę na problem nadmiernego zużycia energii. Ma ona skłonić do refleksji nad codziennymi nawykami. W jej ramach zgaśnie część świateł i iluminacji w wielu miastach na świecie, również w Polsce - rozpocznie się dzisiaj o godz. 20:30.

Od przeszło 20 lat do akcji przyłączają się największe miasta na świecie. Począwszy od Sydney, do akcji dołączył Rzym, Paryż czy Londyn, a także wiele polskich miast. W naszym kraju akcja odbywa się 19. raz.

"Od pierwszej edycji w Sydney w 2007 roku akcja rozrosła się do globalnego ruchu obejmującego setki milionów uczestników z ponad 7 000 miast i miejscowości w 170 państwach. W poprzednich latach na świecie gasło jednocześnie ponad 10 tysięcy obiektów i zabytków" - zwrócili uwagę ekolodzy.

Jakie budynki gasną podczas akcji?

W czasie "Godziny dla Ziemi" wygaszane jest oświetlenie wielu znanych budynków. Można wśród nich wymienić m.in. Koloseum, Empire State Building, Wieżę Eiffla, Operę w Sydney czy London Eye.

Z kolei w Polsce w ubiegłym roku przyłączyła się Kancelaria Prezydenta RP i Kancelaria Senatu. W stolicy wyłączono świetlenie m.in. Pałacu Kultury i Nauki, Centrum Handlowego Złote Tarasy, Zamku Królewskiego i Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

W Gdańsku zgasła m.in. fontanna Neptuna czy podświetlenie Nowego Ratusza. Do akcji przyłączył się też m.in. Kraków, Katowice, Łódź, Toruń, Bydgoszcz, Białystok czy Bolesławiec.

Paryż. Wyłączona iluminacja Wieży Eiffla podczas "Godziny dla Ziemi" w 2025 r. / MOHAMMED BADRA / PAP/EPA

Akcja to symbol, który ma skłonić do refleksji

Organizatorzy podkreślają, że akcja polegająca na wyłączeniu świateł ma wymiar wyłącznie symboliczny i nie ma się realnie przyczynić do ochrony środowiska.

"Nadrzędnym celem Godziny dla Ziemi WWF jest troska o Ziemię poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju i poszanowania dla przyrody oraz zasobów naturalnych naszej planety" - podkreśliło WWF Polska.

"Wyłączenie światła na godzinę to symbol. Ale wyjście do natury - to doświadczenie, które zostaje na dłużej. Bo żeby chronić przyrodę, najpierw trzeba ją poczuć" - można przeczytać w komunikacie fundacji.

Wyjątkowy plebiscyt

W tegorocznej edycji "Godziny dla Ziemi" WWF Polska zorganizowało internetowy plebiscyt "Mój jest ten kawałek przyrody" - głosować można na góry, lasy, rzeki i jeziora, morze oraz łąki.

Fundacja finał akcji zaplanowała na Dzień Ziemi - 22 kwietnia. Wówczas ma być zorganizowany największy wirtualny spacer w kraju. Przyrodniczy ekspert ma oprowadzić po zwycięskim miejscu wyłonionym w głosowaniu, a całość będzie transmitowana on-line.