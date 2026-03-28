Zaledwie miesiąc temu byli cywilami, a dziś stoją w szeregu jako pełnoprawni żołnierze. W Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Lublińcu zakończył się podstawowy etap kursu JATA – programu przygotowującego kandydatów do selekcji w elitarnych jednostkach Wojska Polskiego. W obecności dowódców oraz bliskich kursanci złożyli uroczystą przysięgę wojskową.

Zdjęcie z ceremonii / CSzWS/ Daniel Dmitriew /

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Początek drogi

Przez ostatnie tygodnie uczestnicy szkolenia uczyli się podstaw wojskowego rzemiosła - od musztry i zachowania dyscypliny, przez codzienną organizację życia w koszarach, po intensywne zajęcia fizyczne i wojskowe. Jak przyznają sami kursanci, presja i stres towarzyszyły im niemal codziennie, zwłaszcza w ostatnich dniach przed przysięgą.

Dużo serca w to włożyliśmy. Czekamy, aż nasze rodziny nas zobaczą. Jest stres, ale na pewno bardzo pozytywny. Bardzo dużo osób na tym szkoleniu na to czekało i na pewno odliczali dni do przysięgi - mówił jeden z kursantów JATA.

Z 26 osób, które rozpoczęły szkolenie, do końca pierwszego etapu dotrwało 23. W piątek w obecności dowódców i bliskich złożyli przysięgę wojskową. Rodzicom żołnierzy towarzyszyły równie wielkie emocje.

Jestem bardzo wzruszony. Bardzo dumny, że syn podjął tę decyzję i że udało mu się dotrzeć do tego momentu. Wybrał tę drogę, więc ma od nas pełne wsparcie - mówił reporterowi RMF FM Maciejowi Sołtysowi jeden z rodziców.

Co dalej?

Program kursu JATA obejmuje m.in. taktykę działań bojowych, szkolenie ogniowe, medycynę pola walki, łączność oraz współpracę w zespole, działania w trudnym terenie czy szkolenie spadochronowo-desantowe.

Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, płk Wojciech Smołuch, podkreśla, że to dopiero początek drogi żołnierzy do takich jednostek jak GROM, FORMOZA czy Jednostka Wojskowa Komandosów.

Każda jednostka ma inną specyfikę. Naszym zadaniem jest przygotować do tego, żeby oni te wszystkie słabości, które nastąpią, pokonali. My musimy poprawić ich wydolność na tyle, żeby oni sobie poradzili z tym, co przed nimi - tłumaczy płk. Smołuch.

Zdjęcie z uroczystości / CSzWS/ Daniel Dmitriew /

Instruktorzy zwracają uwagę, że kurs JATA to nie tylko nauka procedur i umiejętności technicznych. Równie ważne jest budowanie odporności psychicznej, radzenie sobie ze stresem i umiejętność działania pod presją. Kandydaci muszą wykazać się determinacją oraz zdolnością do przekraczania własnych ograniczeń.

Kurs JATA jest jednym ze sposobów przygotowania do selekcji w elitarnych jednostkach. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mogą przystąpić do dalszych testów, które prowadzą do służby w zespołach bojowych Wojsk Specjalnych.

Nie wszyscy osiągną cel - kurs został zaprojektowany tak, by wyłonić tych, którzy są gotowi na najbardziej wymagającą służbę w Siłach Zbrojnych RP. Kurs JATA zakończy się w listopadzie.



