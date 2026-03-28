Od 2026 roku w polskim kalendarzu pojawiło się nowe święto państwowe - Dzień Inwalidy Wojennego, obchodzony 12 kwietnia. To wyraz uznania dla osób, które w wyniku działań wojennych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu, a także symboliczny gest pamięci o ich poświęceniu dla ojczyzny.

Czy Dzień Inwalidy Wojennego jest dniem wolnym od pracy?

Do tej pory inwalidzi wojenni nie mieli własnego święta o randze państwowej. Inicjatywa ustanowienia Dnia Inwalidy Wojennego wyszła od środowisk kombatanckich oraz parlamentarzystów, którzy podkreślali potrzebę docenienia tej szczególnej grupy obywateli.

Głównym wnioskodawcą projektu ustawy był poseł Adam Luboński z Polski 2050. Ustawa została przyjęta przez Sejm w styczniu 2026 roku, a następnie podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego.

12 kwietnia nie jest przypadkową datą, nawiązuje bowiem do pierwszego Zjazdu Zjednoczeniowego Związku Inwalidów Wojennych RP, który odbył się w dniach 12-17 kwietnia 1919 roku. Wydarzenie to miało kluczowe znaczenie dla środowiska weteranów i zapoczątkowało formalną działalność na rzecz osób poszkodowanych w walkach o niepodległość.

To pytanie budzi duże zainteresowanie zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Zgodnie z ustawą z 23 stycznia 2026 r. o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego (Dz.U. 2026, poz. 179), 12 kwietnia nie jest dniem wolnym od pracy (w tym roku do pracy jednak nie idziemy, ale tylko ze względu na fakt, że 12 kwietnia wypada w niedzielę).

Nowe święto ma charakter symboliczny i upamiętniający, nie wpływa jednak na kalendarz dni wolnych od pracy w Polsce.

Jak będzie obchodzony Dzień Inwalidy Wojennego?

W ramach obchodów planowane są uroczystości państwowe, spotkania z inwalidami wojennymi, a także działania edukacyjne w szkołach i instytucjach kultury. Celem jest nie tylko oddanie hołdu, ale także przypomnienie młodszym pokoleniom o historii i wartościach, które reprezentują inwalidzi wojenni.

Dzień Inwalidy Wojennego to nowe święto państwowe, które stanowi ważny element budowania pamięci narodowej i szacunku dla tych, którzy ponieśli największą ofiarę w imię wolności Polski.