Villa Vie Residences proponuje miłośnikom podróży unikalną możliwość zamieszkania na luksusowym statku wycieczkowym przez 15 lat. Rejs dookoła świata, określany jako "pierwszy wieczny rejs", przyciągnął już setki chętnych. Cena za najdroższy apartament sięga 1,6 mln zł, a na pokładzie nie brakuje udogodnień, które mają zapewnić komfort i poczucie wspólnoty przez długie lata.

Ile kosztuje 15-letni rejs po świecie? Villa Vie Residences prezentuje wyjątkową ofertę

15 lat na morzu - nowy sposób na życie i podróżowanie

Villa Vie Residences wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy marzą o nieustannym odkrywaniu świata, nie rezygnując przy tym z komfortu własnego domu. Firma oferuje 15-letni rejs na pokładzie statku Odyssey, który został określony jako "pierwszy wieczny rejs dookoła świata".

Założyciel linii, Mikael Petterson, podkreśla, że to propozycja dla osób, które chcą zwiedzać świat, nie opuszczając swojego miejsca zamieszkania. Jak przyznaje w rozmowie z magazynem PEOPLE: Nasi mieszkańcy budzą się każdego dnia z poczuciem wolności i wspólnoty, którego trudno znaleźć gdziekolwiek indziej.

Luksusowe apartamenty i szeroki wybór zakwaterowania

Statek Odyssey oferuje rozmaite opcje zakwaterowania, które mają sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających podróżników. Najtańszy pokój bez okien kosztuje od 129 999 dolarów (około 480 tys. zł), natomiast za najdroższą willę trzeba zapłacić aż 440 tys. dolarów (około 1,6 mln zł).

Dodatkowo pasażerowie zobowiązani są do uiszczania miesięcznej opłaty, która w zależności od wybranego standardu wynosi od 2 tys. do 10 tys. dolarów (od około 7,5 do 37 tys. zł). W cenie pobytu w willi przewidziano m.in. cotygodniowe sprzątanie i pranie.

Trasa rejsu - świat na wyciągnięcie ręki

Trasa 15-letniego rejsu została podzielona na odcinki, które obejmują najciekawsze regiony świata.

Pierwszy etap, trwający od 20 lutego do 30 kwietnia, prowadzi wzdłuż wybrzeży Australii, Nowej Zelandii i Indonezji. Kolejny odcinek, od 1 maja do 31 lipca, obejmuje m.in. Indonezję, Tajwan, Japonię, Filipiny i inne kraje Azji. Dzięki temu pasażerowie mają szansę poznać różnorodne kultury i krajobrazy, nie martwiąc się o logistykę podróży.

Komfort i udogodnienia na pokładzie

Odyssey może pomieścić maksymalnie 720 pasażerów, jednak w praktyce na statku przebywa zazwyczaj nie więcej niż 600 osób. Na pokładzie znajduje się szereg udogodnień, które mają zapewnić komfortowy i aktywny tryb życia przez długie lata. Do dyspozycji gości oddano bibliotekę, centrum fitness, spa, basen oraz kort do pickleballa. Osoby pracujące zdalnie mogą korzystać z centrum biznesowego z prywatnymi biurami i szybkim internetem. Na statku zatrudniony jest także lekarz, co gwarantuje bezpieczeństwo i opiekę medyczną na najwyższym poziomie.

Oferta Villa Vie Residences to propozycja dla tych, którzy pragną połączyć pasję do podróżowania z wygodą codziennego życia. 15-letni rejs dookoła świata to nie tylko okazja do zwiedzania najpiękniejszych miejsc na Ziemi, ale także szansa na stworzenie wyjątkowej społeczności i przeżycie niezapomnianej przygody.