Zjednoczone Emiraty Arabskie odparły atak z użyciem rakiet i dronów, przeprowadzony ostatniej nocy przez Iran. W wyniku zestrzelenia pocisków w Abu Zabi rannych zostało pięciu cywilów, a w mieście wybuchły pożary. Alarmy ogłoszono również w Bahrajnie i Kuwejcie, gdzie służby przechwyciły kolejne drony.

W nocy z piątku na sobotę Zjednoczone Emiraty Arabskie znalazły się pod ostrzałem rakietowym i dronowym ze strony Iranu. 

Władze poinformowały, że większość pocisków została przechwycona przez systemy obrony powietrznej. 

„Przechwytujemy pociski manewrujące i bezzałogowe statki powietrzne wystrzelone z Iranu” — oświadczyło ministerstwo obrony w Abu Zabi.

Ranni i pożary w Abu Zabi

Odłamki zestrzelonych pocisków spadły na stolicę ZEA, raniąc pięciu obywateli Indii. 

Rządowe biuro prasowe przekazało, że poszkodowani doznali lekkich obrażeń. 

W wyniku ataku wybuchły także pożary w strefie przemysłowej Khalifa, gdzie służby ratunkowe natychmiast podjęły działania gaśnicze.

Alarmy w Bahrajnie i Kuwejcie

Nie tylko ZEA znalazły się w zasięgu irańskiego ataku. W Bahrajnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dwukrotnie uruchamiało syreny alarmowe, apelując do mieszkańców o „udanie się w najbliższe bezpieczne miejsce”. 

W Kuwejcie gwardia narodowa poinformowała o zestrzeleniu sześciu dronów w ciągu minionej doby oraz o uszkodzeniu infrastruktury w porcie Szuwajch.

Dyplomatyczne próby zażegnania konfliktu

W rozpoczętej 28 lutego przez Izrael i USA wojnie z Iranem, władze w Teheranie regularnie atakują państwa Zatoki Perskiej.

Stacja CNN przekazała, że w poniedziałek w Islamabadzie szefowie dyplomacji Pakistanu, Turcji, Egiptu oraz Arabii Saudyjskiej przeprowadzą rozmowy poświęcone sposobom uregulowania konfliktu.

Pakistan stał się kluczowym pośrednikiem w kontaktach dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, przekazując Iranowi 15-punktowy amerykański plan pokojowy.

Jak na razie sytuacja w regionie pozostaje bardzo napięta. 

