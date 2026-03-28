Alarmy w Bahrajnie i Kuwejcie

Nie tylko ZEA znalazły się w zasięgu irańskiego ataku. W Bahrajnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dwukrotnie uruchamiało syreny alarmowe, apelując do mieszkańców o „udanie się w najbliższe bezpieczne miejsce”.

W Kuwejcie gwardia narodowa poinformowała o zestrzeleniu sześciu dronów w ciągu minionej doby oraz o uszkodzeniu infrastruktury w porcie Szuwajch.

Dyplomatyczne próby zażegnania konfliktu

W rozpoczętej 28 lutego przez Izrael i USA wojnie z Iranem, władze w Teheranie regularnie atakują państwa Zatoki Perskiej.

Stacja CNN przekazała, że w poniedziałek w Islamabadzie szefowie dyplomacji Pakistanu, Turcji, Egiptu oraz Arabii Saudyjskiej przeprowadzą rozmowy poświęcone sposobom uregulowania konfliktu.

Pakistan stał się kluczowym pośrednikiem w kontaktach dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, przekazując Iranowi 15-punktowy amerykański plan pokojowy.

Jak na razie sytuacja w regionie pozostaje bardzo napięta.





