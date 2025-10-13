Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na Podkarpaciu od lat zachwyca miłośników tradycji i historii. Jednak od czasu premiery serialu „1670”, to właśnie tutaj – wśród drewnianych chałup i malowniczych zakątków – fani mogą poczuć się jak bohaterowie jednej z najpopularniejszych produkcji Netfliksa. Co sprawia, że serialowa Adamczycha stała się turystycznym hitem południowo-wschodniej Polski?

Otwarcie Podkarpackiego Szlaku Filmowego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w sierpniu 2025 roku / Darek Delmanowicz / PAP

Serial "1670" podbija serca widzów na Netflixie dzięki oryginalnemu humorowi i świetnej obsadzie z Bartłomiejem Topą.

Akcja dzieje się w XVII-wiecznej wsi Adamczycha, a zdjęcia kręcono w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, które idealnie oddaje klimat tamtych czasów.

Skansen w Kolbuszowej to prawdziwa podróż w czasie - ponad 80 drewnianych budynków, w tym spichlerz z 1784 roku i chałupa z 1804 roku.

Serial "1670" - sukces na miarę Netfliksa

W ostatnich latach polskie seriale coraz śmielej podbijają platformy streamingowe, ale to "1670" zdobył szczególne miejsce w sercach widzów. Osadzony w XVII-wiecznej wsi Adamczycha, serial komediowy z Bartłomiejem Topą w roli głównej, szybko stał się jednym z najchętniej oglądanych rodzimych projektów Netfliksa. Oryginalny humor, doskonale napisane postacie i wyjątkowa sceneria sprawiły, że produkcja zyskała status kultowej.

Za serialowym sukcesem stoi nie tylko świetna obsada i scenariusz, ale także miejsce realizacji zdjęć. Twórcy "1670" wybrali Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, które idealnie oddaje klimat dawnej wsi, a dziś pozwala fanom serialu zanurzyć się w świat Adamczychy.

Skansen w Kolbuszowej - podróż do przeszłości i na plan filmowy

Skansen w Kolbuszowej od lat jest miejscem, gdzie można przenieść się w czasie i zobaczyć, jak wyglądało codzienne życie Lasowiaków i Rzeszowiaków - dwóch etnograficznych grup, które niegdyś zamieszkiwały północną część dzisiejszego województwa podkarpackiego. Na terenie niemal 30 hektarów znajduje się ponad 80 obiektów dużej i małej architektury drewnianej: od starych młynów, przez wiatraki, aż po szkoły i karczmy.

Najstarszym obiektem skansenu jest ogromny spichlerz dworski z Bidzin, pochodzący z 1784 roku, a najstarszym budynkiem mieszkalnym - chałupa Kielarów z Markowej z 1804 roku. Ale to nie tylko historia zapisuje się tutaj w drewnie - od niemal dwóch lat do Kolbuszowej przybywają tłumy z zupełnie innego powodu.

Adamczycha poza ekranem - scenografia, która żyje

Zobacz miejsca znane z takich produkcji jak „Wołyń”, „Kos” czy serial „1670”, które powstawały właśnie w kolbuszowskim skansenie / Darek Delmanowicz / PAP

Fani serialu "1670" mogą z bliska zobaczyć miejsca, gdzie rozgrywały się losy Jana Pawła Adamczewskiego i jego sąsiadów. Jak zapewnia muzeum: "Wszystkie duże elementy scenografii filmowej, takie jak: dwór Jana Pawła, karczma 'U Żyda', kuźnia, w której pracował pomocnik kowala - chłop Maciej - czy chata przemytników, stanowią do dziś część ekspozycji znajdującej się w sektorze rzeszowskim naszego parku etnograficznego".

To właśnie te obiekty, w których serialowy Jan Paweł "wszystko musiał odziedziczyć sam", przyciągają fanów z całej Polski. Można przespacerować się po dworze, zajrzeć do karczmy, a nawet stanąć przy kuźni, gdzie rozgrywały się zabawne i dramatyczne sceny z udziałem ulubionych bohaterów.