Rodzina Diane Keaton w oświadczeniu dla magazynu „People” podała przyczynę śmierci aktorki. Zdobywczyni Oscara zmarła 11 października. Miała 79 lat.

Diane Keaton / Jerod Harris/Getty AFP/East News / East News

Diane Keaton zmarła 11 października w wieku 79 lat w Kalifornii.

Przyczyną śmierci było zapalenie płuc - potwierdziła rodzina aktorki w oświadczeniu dla magazynu "People".

Rodzina podziękowała za wsparcie i poprosiła o darowizny na rzecz lokalnych jadłodajni lub schronisk dla zwierząt, które Keaton wspierała. - Stan zdrowia aktorki pogorszył się nagle, a jej ostatnie miesiące przebiegały w ścisłej prywatności.

Bliscy Diane Keaton zabrali głos po jej śmierci. W oświadczeniu dla magazynu "People" rodzina aktorki potwierdziła, że zmarła na zapalenie płuc.

"Rodzina Keaton jest bardzo wdzięczna za niezwykłe wyrazy miłości i wsparcia, które otrzymali w ciągu ostatnich kilku dni w imieniu ich ukochanej Diane, która zmarła na zapalenie płuc 11 października" - czytamy w oświadczeniu.

"Kochała swoje zwierzęta i była niezachwiana w swoim wsparciu dla osób bezdomnych, dlatego wszelkie darowizny na jej pamięć na rzecz lokalnej jadłodajni lub schroniska dla zwierząt byłyby wspaniałym i bardzo docenionym hołdem dla niej" - napisali bliscy.

Niespodziewana śmierć

"People" jako pierwsze podało w sobotę, 11 października, że zdobywczyni Oscara zmarła w Kalifornii w wieku 79 lat.

Jak informował wtedy magazyn, stan zdrowia Diane Keaton "pogorszył się bardzo nagle, co było bolesne dla wszystkich, którzy ją kochali." Jej śmierć "była tak niespodziewana" - dodało źródło.

"W ostatnich miesiącach była otoczona tylko przez najbliższą rodzinę, która zdecydowała się zachować wszystko w dużej prywatności. Nawet długoletni przyjaciele nie byli w pełni świadomi, co się dzieje" - powiedziało źródło.

Keaton - aktorka, która nieustannie zachwycała

Keaton zdobyła sławę w latach 70. dzięki roli w filmach "Ojciec chrzestny" oraz współpracy z reżyserem Woodym Allenem. Zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki za rolę w filmie Allena "Annie Hall" z 1977 roku. Jej długa kariera obejmowała filmy takie jak "Klub pierwszych żon", liczne współprace z reżyserką Nancy Meyers oraz serię "Book Club".

Późniejsze role Keaton to m.in. "Rodzinny dom wariatów", "Bo tak powiedziałam", "Gdzie jest Dory?" i "Poms". Rzadko pojawiała się w telewizji, ale zagrała główną rolę w limitowanym serialu HBO z 2016 roku "Młody papież". Keaton pracowała także jako reżyserka, realizując dokument "Heaven" z 1987 roku, film "Hanging Up" z 2000 roku oraz odcinek serialu "Twin Peaks".

Keaton adoptowała dwójkę dzieci, instytucja małżeństwa nie była dla niej

Aktorka, urodzona w Los Angeles w 1946 roku jako Diane Hall, miała dwoje dzieci: córkę Dexter i syna Duke’a, których adoptowała w 1996 i 2001 roku.

Keaton nigdy się nie wyszła za mąż. Dziś myślałam, że jestem jedyną w moim pokoleniu aktorek, która całe życie była samotną kobietą - powiedziała PEOPLE w 2019 roku. Naprawdę cieszę się, że nie wyszłam za mąż. Jestem dziwaczką. Pamiętam, że w liceum podszedł do mnie chłopak i powiedział: "Pewnego dnia będziesz dobrą żoną". A ja pomyślałam: ‘Nie chcę być żoną. Nie" - wspominała.