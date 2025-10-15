Już wkrótce na platformie HBO Max zadebiutuje trzyodcinkowy serial dokumentalny "Zabić Miss". Produkcja nie tylko przybliża sylwetkę Agnieszki Kotlarskiej – Miss Polski 1991 i międzynarodowej modelki, ale także rzuca światło na dramatyczne skutki stalkingu – prześladowca odebrał jej życie. To opowieść o wielkich marzeniach, błyskach fleszy i cieniu niebezpiecznej obsesji.

Agnieszka Kotlarska - Miss Polski i pierwsza Polka, która zwyciężyła w konkursie Miss International na zdjęciu z 1991 roku / Witold Jabłonowski / PAP

Agnieszka Kotlarska - Miss Polski 1991 i pierwsza Polka z tytułem Miss International, która podbiła świat mody.

Kariera modelki rozkwitała dzięki współpracy z topowymi markami jak Ralph Lauren i Calvin Klein oraz agencją Ford Models.

Jej życie brutalnie przerwała tragedia - zamordowana przez obsesyjnego prześladowcę przed własnym domem we Wrocławiu w 1996 roku.

Miss, która podbiła świat

Agnieszka Kotlarska była symbolem sukcesu i spełnienia marzeń. W 1991 roku, jako zaledwie 19-latka, sięgnęła po koronę Miss Polski podczas prestiżowego konkursu w Operze Leśnej w Sopocie. Ten triumf otworzył jej drzwi do światowej kariery - jeszcze w tym samym roku została pierwszą Polką uhonorowaną tytułem Miss International.

Z dnia na dzień stała się rozpoznawalna nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej. Jej uroda i charyzma przyciągały uwagę największych graczy w świecie mody. W 1992 roku Agnieszka podpisała kontrakt z legendarną agencją Ford Models, co umożliwiło jej pracę w Nowym Jorku oraz Paryżu. Przez kolejne lata była muzą Ralpha Laurena, współpracowała z Calvinem Kleinem, pojawiała się na wybiegach obok światowych supermodelek. Jej kariera nabierała tempa - na horyzoncie pojawiła się nawet propozycja współpracy z kosmetycznym gigantem Estée Lauder.

Tragiczny finał pięknej kariery

Niestety, bajkowa historia Agnieszki Kotlarskiej została nagle i brutalnie przerwana. 27 sierpnia 1996 roku, na oczach męża i dwuletniej córki, tuż przed swoim domem we Wrocławiu, modelka została zamordowana przez obsesyjnego prześladowcę. Jej śmierć wstrząsnęła opinią publiczną i na zawsze zmieniła polski show-biznes.

Twórcy dokumentu podkreślają, że "Zabić Miss" to nie tylko opowieść o błyskotliwej karierze i tragicznej śmierci. To także głęboka analiza mechanizmów stalkingu, który - jak pokazuje historia Kotlarskiej - potrafi prowadzić do dramatycznych konsekwencji. "Produkcja ma na celu nie tylko oddanie hołdu ikonie piękna, ale także zwrócenie uwagi na problem stalkingu - zjawisko, które trzy dekady później pozostaje równie aktualne i niebezpieczne" - czytamy w oficjalnej zapowiedzi serialu.

Studium obsesji i traumy

Reżyserem i współscenarzystą trzyodcinkowej serii jest Maciej Bieliński, za scenariusz odpowiada również Ewa Wilczyńska. Nad produkcją czuwa Magda Szczawińska, dyrektorka ds. produkcji dokumentalnych TVN Warner Bros. Discovery.

Twórcy podkreślają, że dokument nie jest jedynie kroniką tragicznych wydarzeń. To także próba zrozumienia psychologicznego podłoża obsesji, która z platonicznej fascynacji może przerodzić się w śmiertelne niebezpieczeństwo.

Śmierć Agnieszki Kotlarskiej była niewątpliwie jedną z najbardziej wstrząsających zbrodni w historii polskiego show-biznesu. Naszym celem było opowiedzenie tej historii w sposób spokojny i wyważony - tak, by oddać hołd polskiej Miss, a jednocześnie pokazać mechanizm niebezpiecznej obsesji, która brutalnie przerwała jej życie. To także opowieść o nieuchronnej traumie, prześladującej najbliższych przez wiele lat - mówi Magda Szczawińska.

Premiera już wkrótce na HBO Max

Na trzyodcinkową serię dokumentalną "Zabić Miss" czekają zarówno fani true crime, jak i osoby zainteresowane historią polskiego modelingu. Produkcja zadebiutuje na platformie HBO Max jeszcze w 2025 roku, a już teraz budzi ogromne emocje i zapowiada się na jedno z najgłośniejszych wydarzeń tej jesieni.