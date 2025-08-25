Rekordy popularności bije w Paryżu największa na świecie wystawa dzieł awangardowego brytyjskiego artysty Davida Hockneya. Wydłużono nawet godziny otwarcia ekspozycji, by pomieścić nieprzebrane tłumy zwiedzających.

Wystawa Davida Hockneya w Paryżu / Marek Gładysz / RMF FM

Odtąd wystawę blisko pół tysiąca dzieł autorstwa kultowego brytyjskiego artysty Davida Hockneya w paryskiej fundacji sławnego domu mody Louis Vuitton będzie można oglądać każdego wieczoru aż do godziny 21, by pomieścić tłumy chętnych. Chodzi bowiem o jednego z najważniejszych współczesnych malarzy, który był m.in. - wraz z Andym Warholem - prekursorem pop-artu i który w ostatnich latach zaczął wykorzystywać w pracy najnowocześniejsze technologie.

Hockney stworzył m.in. w Normandii we Francji serie na pierwszy rzut oka bardzo tradycyjnych pejzaży, posługując się wyłącznie tabletami - bez płócien, farb i pędzli.

David Hockney urodził się w 1937 roku w Bradford w północnej Anglii i jest jednym z najwybitniejszych współczesnych artystów brytyjskich. Jego obrazy, często inspirowane życiem codziennym, pejzażami oraz kulturą amerykańską, charakteryzują się intensywnymi kolorami, klarowną kompozycją i nowoczesnym spojrzeniem na sztukę figuratywną.

Szczególnie znane stały się jego malowidła przedstawiające kalifornijskie baseny, które symbolizują styl życia Zachodniego Wybrzeża lat 60. i 70. XX wieku. Hockney eksperymentował także z fotografią, kolażami oraz technikami łączenia różnych perspektyw, co czyniło jego twórczość niezwykle nowatorską.

W ostatnich latach artysta zyskał dodatkową sławę dzięki wykorzystaniu nowych technologii. Hockney z fascynacją sięgnął po tablety i uczynił z nich narzędzie malarskie. Tworzył na ekranie tabletów obrazy i rysunki, które następnie prezentował w galeriach na całym świecie. Dla Hockneya tablet stał się nie tylko nowoczesnym szkicownikiem, ale i pełnoprawnym medium artystycznym, pozwalającym na szybkie uchwycenie wrażeń i gry światła w pejzażach czy martwych naturach.

Według wielu specjalistów jego otwartość na nowe formy wyrazu pokazuje, że sztuka nie zna ograniczeń technicznych ani pokoleniowych. Hockney pozostaje jednym z nielicznych artystów, którzy z równym powodzeniem łączą tradycję malarską z najnowszymi osiągnięciami technologii cyfrowej. Dzięki temu jego twórczość nadal inspiruje kolejne pokolenia odbiorców i artystów.