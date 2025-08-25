Rekordy popularności bije w Paryżu największa na świecie wystawa dzieł awangardowego brytyjskiego artysty Davida Hockneya. Wydłużono nawet godziny otwarcia ekspozycji, by pomieścić nieprzebrane tłumy zwiedzających.
Odtąd wystawę blisko pół tysiąca dzieł autorstwa kultowego brytyjskiego artysty Davida Hockneya w paryskiej fundacji sławnego domu mody Louis Vuitton będzie można oglądać każdego wieczoru aż do godziny 21, by pomieścić tłumy chętnych. Chodzi bowiem o jednego z najważniejszych współczesnych malarzy, który był m.in. - wraz z Andym Warholem - prekursorem pop-artu i który w ostatnich latach zaczął wykorzystywać w pracy najnowocześniejsze technologie.
Hockney stworzył m.in. w Normandii we Francji serie na pierwszy rzut oka bardzo tradycyjnych pejzaży, posługując się wyłącznie tabletami - bez płócien, farb i pędzli.
David Hockney urodził się w 1937 roku w Bradford w północnej Anglii i jest jednym z najwybitniejszych współczesnych artystów brytyjskich. Jego obrazy, często inspirowane życiem codziennym, pejzażami oraz kulturą amerykańską, charakteryzują się intensywnymi kolorami, klarowną kompozycją i nowoczesnym spojrzeniem na sztukę figuratywną.
Szczególnie znane stały się jego malowidła przedstawiające kalifornijskie baseny, które symbolizują styl życia Zachodniego Wybrzeża lat 60. i 70. XX wieku. Hockney eksperymentował także z fotografią, kolażami oraz technikami łączenia różnych perspektyw, co czyniło jego twórczość niezwykle nowatorską.
W ostatnich latach artysta zyskał dodatkową sławę dzięki wykorzystaniu nowych technologii. Hockney z fascynacją sięgnął po tablety i uczynił z nich narzędzie malarskie. Tworzył na ekranie tabletów obrazy i rysunki, które następnie prezentował w galeriach na całym świecie. Dla Hockneya tablet stał się nie tylko nowoczesnym szkicownikiem, ale i pełnoprawnym medium artystycznym, pozwalającym na szybkie uchwycenie wrażeń i gry światła w pejzażach czy martwych naturach.
Według wielu specjalistów jego otwartość na nowe formy wyrazu pokazuje, że sztuka nie zna ograniczeń technicznych ani pokoleniowych. Hockney pozostaje jednym z nielicznych artystów, którzy z równym powodzeniem łączą tradycję malarską z najnowszymi osiągnięciami technologii cyfrowej. Dzięki temu jego twórczość nadal inspiruje kolejne pokolenia odbiorców i artystów.