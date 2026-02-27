​Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Słowacji Robert Fico zgodzili się na bezpośrednie rozmowy m.in. o tranzycie ropy przez rurociąg Przyjaźń - poinformowano w piątek po rozmowie przywódców. Jednak Fico nie chce pojechać na Ukrainę - woli spotkać się w jednym z państw UE. Dostawy rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń do Słowacji i Węgier zostały wstrzymane 27 stycznia w wyniku uszkodzeń po rosyjskich nalotach. Kijów zapewnia, że prowadzi naprawy najszybciej, jak to możliwe. Słowacja i Węgry obwiniają jednak Ukrainę za przedłużającą się przerwę w dostawach.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski (L), premier Słowacji Robert Fico (P) / zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O zaproszeniu Ficy na Ukrainę poinformowała kancelaria Zełenskiego jeszcze w trakcie rozmowy telefonicznej. Później strona słowacka przekazała, że Fico zgadza się na spotkanie, ale w "jednym z państw UE, które prezydent Ukrainy często odwiedza". Konkretnej daty nie podano.

O czym rozmawiali przywódcy?

Premier Słowacji zapytał przywódcę Ukrainy, kiedy mają zostać wznowione dostawy ropy przez rurociąg Przyjaźń - wynika z komunikatu po rozmowie z Zełenskim, który kancelaria Ficy przekazała mediom.

"Rozmowa potwierdziła, że mamy odmienne spojrzenia na stan rurociągu" - stwierdził Fico. W komunikacie zwrócono też uwagę, że słowackie informacje wywiadowcze potwierdzają, iż rurociąg nie jest uszkodzony, natomiast strona ukraińska utrzymuje, że jego naprawa wymaga długiego czasu.

Fico i Orban chcą utworzenia grupy inspekcyjnej

Fico z premierem Węgier Viktorem Orbanem proponuje utworzenie grupy inspekcyjnej, która na miejscu ustaliłaby rzeczywisty stan uszkodzeń rurociągu. Grupa miałaby też zweryfikować jego możliwość kontynuowania tranzytu ropy do Słowacji. W jej skład wchodziliby eksperci wskazani przez Komisję Europejską oraz państwa członkowskie UE.

Fico stwierdził, że poinformował o tym Zełenskiego, jednak prezydent Ukrainy miał odmówić takiej inspekcji, powołując się na negatywne stanowisko ukraińskich służb specjalnych.

"Odniosłem wrażenie, że strona ukraińska nie jest zainteresowana wznowieniem tranzytu ropy przez swoje terytorium" - zaznaczył słowacki premier.

Uszkodzony rurociąg Przyjaźń

Tranzyt ropy rurociągiem Przyjaźń przez Ukrainę do Słowacji i na Węgry został przerwany w wyniku uszkodzeń spowodowanych rosyjskimi nalotami 27 stycznia br. Wobec braku dostaw dla rafinerii Slovnaft rząd w Bratysławie uruchomił swoje rezerwy strategiczne.

Jednak wkrótce na Węgry i Słowację mają dotrzeć dostawy nierosyjskiej ropy rurociągiem Adria z Chorwacji. Niemniej, Fico i Orban obstają przy wznowieniu dostaw przez rurociąg Przyjaźń.

W poniedziałek Fico poinformował, że słowacki operator sieci energetycznej będzie odrzucał ukraińskie prośby o awaryjne dostawy energii elektrycznej, dopóki ropa znów nie zacznie płynąć rurociągiem Przyjaźń z Rosji przez Ukrainę.

Zełenski już rok temu zaprosił Ficę do Kijowa, gdy Bratysława zarzucała mu nieprzedłużenie umowy z Rosją o tranzycie gazu ziemnego na Słowację. Fico nie pojechał do stolicy Ukrainy, a we wrześniu 2025 r. spotkał się z Zełenskim w Użhorodzie przy granicy ukraińsko-słowackiej. Od jesieni 2023 roku, gdy Fico objął urząd premiera Słowacji po raz czwarty, nie złożył oficjalnej wizyty w Kijowie.