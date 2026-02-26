​W Kościele katolickim wkrótce będzie można nakładać kary finansowe - zarówno na duchownych, jak i świeckich pełniących urząd w Kościele. Będą one grozić za przestępstwa kanoniczne, popełnione w czasie pełnienia obowiązków. To efekt nowelizacji Kodeksu prawa kanonicznego, zainicjowanej przez papieża Franciszka. Nowe przepisy ściśle regulują zarówno najniższą, jak i najwyższą wysokość kary. Nowe prawo kościelne wchodzi w życie od 1 marca.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowe przepisy w kościele

Kary finansowe przywraca do kościelnego prawa znowelizowany przez papieża Franciszka Kodeks prawa kanonicznego, z grudnia 2021 r. W myśl nowych przepisów ksiądz, ale także pełniąca w Kościele jakiś urząd osoba świecka, mogą zostać ukarani grzywną za przestępstwa, których dopuściliby się w czasie pełnienia swoich zadań. Regulacje przewidują także pozbawienie całości lub części wynagrodzenia kościelnego.

Szczegółowe zasady dotyczące wysokości kościelnych kar finansowych określiła Konferencja Episkopatu Polski, podczas zebrania plenarnego w Gdańsku. Odbyło się ono 14 października ubiegłego roku.

"26 stycznia Dekret ogólny w tej sprawie uzyskał recognitio Dykasterii ds. Biskupów oraz zgodę na jego promulgację" - poinformowało w czwartek biuro prasowe Episkopatu.

Wysokość finansowych kar kościelnych

Punktem odniesienia wyznaczającym wysokość kary finansowej w Kościele katolickim będzie wartość brutto minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, tzw. najniższej krajowej, obowiązującej w dniu wymierzenia kary.

Minimalna wartość grzywny będzie wynosić połowę najniższego wynagrodzenia. Jednocześnie najbardziej dotkliwa kara finansowa w Kościele nie będzie mogła przekroczyć 20-krotności "najniższej krajowej".

Ponadto przewidziano też karę w formie pozbawienia całości lub części wynagrodzenia kościelnego. Jednak "nie może (ona) pozbawiać ukaranego środków koniecznych do godziwego utrzymania, to jest odpowiadających kwocie wolnej od zajęcia komorniczego przewidzianej w przepisach prawa polskiego, obowiązujących w dniu wymierzenia kary".

Do kogo trafią pieniądze z kar?

Wymierzający karę sam określa podmiot, na rzecz którego ukarany ma wpłacić określoną kwotę pieniężną, zgodnie z celami kościelnymi.

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 marca. Szczegółowo opisano je w dekrecie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski oraz w organie urzędowym "Akta Konferencji Episkopatu Polski".