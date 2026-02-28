Izrael poinformował w sobotę, że rozpoczął prewencyjny atak na Iran. W Teheranie doszło do licznych eksplozji, a nad miastem unosi się dym. Reuters podał, powołując się na amerykańskich oficjeli, że do ataku dołączyły Stany Zjednoczone. Wcześniej taką samą informację przekazał "New York Times". "Operacja Izraela w Iranie jest koordynowana z USA" - przekazał Reutersowi izraelski urzędnik. Iran ma szykować się do odwetu. Śledź naszą relację minuta po minucie!

Izrael zaatakował Iran. Na zdjęciu stolica Iranu - Teheran / EPA/ABEDIN TAHERKENAREH / PAP

08:32

Amerykanie atakują Iran z morza i powietrza - usłyszał od amerykańskiego urzędnika Reuters. Ataki są skupione na celach wojskowych - ustalił CNN.

08:29

Iran szykuje się do odwetu, będzie on miażdżący - przekazał agencji Reutera irański urzędnik.

08:24

Eksplozje słychać w sobotę w kilku miastach Iranu poza Teheranem, w tym w Isfahanie w środkowej części kraju oraz w Tebriz na północnym zachodzie - poinformowały irańskie media, w tym agencje Fars i IRNA.

Odgłosy wybuchów słychać było też w Komie i Karadżu na północy oraz w Kermanszahu na zachodzie.

Reuters podał, powołując się na świadków, że w Teheranie tworzą się długie kolejki przed stacjami benzynowymi, a wielu ludzi kieruje się poza miasto.

08:14

Irak zamknął swoją przestrzeń powietrzną, o czym poinformowało tamtejsze Ministerstwo Transportu.

Przestrzeń powietrzna jest zamknięta również nad Iranem - poinformowała agencja Tasnim.

08:10

Serwis Nexta, powołując się na izraelski portal informacyjny Ynet, podał, że Izrael próbował zabić prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana.

Według wysoko postawionego izraelskiego źródła, w Iranie przeprowadza się wiele ukierunkowanych zamachów. "Każdy pocisk miał swój własny adres" - donosi Ynet.

Atakowano około 30 celów w Iranie, w tym rezydencję prezydenta i siedzibę wywiadu.

08:04

Dym unoszący się nad Teheranem.