Reuters podał, powołując się na świadków, że w Teheranie tworzą się długie kolejki przed stacjami benzynowymi, a wielu ludzi wyjeżdża z miasta.

Wybuchy słychać było również w innych irańskich miastach, m.in. w Isfahanie w środkowej części kraju, w Tebriz na północnym zachodzie, Komie i Karadżu na północy, a także w Kermanszahu na zachodzie.

Wiadomo, że przestrzeń powietrzna nad Iranem została zamknięta.