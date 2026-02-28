W Teheranie doszło do licznych eksplozji, a nad miastem unoszą się kłęby dymu. Izrael poinformował, że rozpoczął prewencyjny atak na Iran. Wiadomo, że własne uderzenia na Iran prowadzą Stany Zjednoczone.
- Najnowsze informacje z Bliskiego Wschodu zbieramy w naszej relacji tekstowej na żywo. Bądź na bieżąco!
W sobotni poranek, krótko po godz. 7:00, Izrael rozpoczął "prewencyjny atak" na Iran - poinformował izraelski minister obrony Israel Katz.
W Teheranie, stolicy Iranu, doszło do licznych eksplozji, a nad miastem unoszą się kłęby dymu. Z doniesień wynika, że izraelskie lotnictwo uderzyło m.in. w budynki rządowe.