60-letnia Włoszka uległa wypadkowi podczas pracy zdalnej w domu. W czasie wideokonferencji wstała sprzed biurka, sięgnęła po teczkę z dokumentami, potknęła się i złamała kostkę. Walka o pieniądze trwała długo, sąd w Padwie w końcu przyznał kobiecie odszkodowanie.

Kobieta pracowała w domu w trybie zdalnym z powodu pandemii Covid-19. / Shutterstock

Sprawę szeroko opisują włoskie media. Jest to bowiem pierwszy w tym kraju przypadek zasądzenia odszkodowania za za poniesione koszty leczenia z powodu wypadku podczas pracy zdalnej. Sąd pracy przyznał je 60-letniej pracowniczce Wydziału Prawa Uniwersytetu w Padwie.

Wypadek w czasie pracy zdalnej w domu

Do wypadku w domu kobiety doszło w kwietniu 2022 roku. Włoszka pracowała w trybie "home office", wprowadzonym w związku z pandemią Covid-19.

Kobieta, sięgając w czasie wideokonferencji po teczkę z półki, potknęła się. W wyniku upadku doznała podwójnego złamania kostki. Trafiła do szpitala, przeszła zabieg chirurgiczny.

W szpitalu wydano jej zaświadczenie o niezdolności do pracy przez 137 dni. Sama pokryła koszty prywatnego leczenia, opatrunków i wynajmu wózka inwalidzkiego i w związku z tym wystąpiła o ich zwrot do Krajowego Instytutu Ubezpieczenia od Wypadków przy Pracy (Inail).

Długi bój prawny

Urząd ten wykluczył jednak, by zdarzenie to miało charakter wypadku przy pracy.

Kobieta zwróciła się o pomoc prawną do związku zawodowego, do którego należy i razem z nim złożyła kolejny wniosek do Inail o zwrot poniesionych kosztów. Gdy po drugi został on odrzucony, odwołała się do sądu pracy w Padwie.

W trakcie tego postępowania Inail uznał zdarzenie za wypadek przy pracy, ale podtrzymał odmowę zwrotu prywatnych kosztów medycznych. Sędzia nakazał jednak zwrócić całość wydatków, przy czym wziął pod uwagę między innymi "brak szybkości" w działaniach tej krajowej instytucji.

Włoska agencja Ansa przypomniała, że istnieje okólnik Krajowego Instytutu Ubezpieczenia od Wypadków przy Pracy z 2017 roku, a więc sprzed pandemii, zgodnie z którym "pracownik mobilny" jest objęty ochroną przed wypadkami przy pracy, ale musi istnieć bezpośredni związek zdarzenia z wykonywaną pracą.