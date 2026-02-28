Magdalena Fręch pisze historię w Meridzie! Polska tenisistka po trzygodzinnej, zaciętej walce pokonała rozstawioną z numerem czwartym Czeszkę Marie Bouzkovą 6:3, 4:6, 6:3 i awansowała do półfinału turnieju WTA 500 na twardych kortach w Meksyku.

Polka w ćwierćfinale pokonała 6:3, 4:6, 6:3 Czeszkę Marie Bouzkovą.

Magdalena Fręch rozpoczęła spotkanie od prowadzenia 2:0, ale Marie Bouzkova, 34. rakieta w rankingu WTA, szybko wyrównała stan rywalizacji. Wydarzenia na korcie błyskawicznie udowodniły, że własne podanie nie będzie atutem zawodniczek. Po podwójnym błędzie serwisowym rywalki Polce brakowało już tylko jednego gema do wygrania seta. Łodzianka szansę wykorzystała, w czym walnie pomogła Czeszka, posyłając piłkę w siatkę.

W drugim secie zawodniczki początkowo zdecydowanie poprawiły serwis. Czeszka, klasyfikowana w światowym zestawieniu 23. pozycje wyżej od Polki, zaliczyła jako pierwsza break pointa (3:1). Podmuchy wiatru chwilowo zaczęły oddziaływać na tor lotu piłki, co utrudniało wykorzystywanie własnego podania. Upał także nie był sprzymierzeńcem tenisistek. Podopieczna Andrzeja Kobierskiego nie bała się ryzyka i doprowadziła do stanu 4:4. Końcówka partii należała jednak do Czeszki, co oznaczało dziesiąte przełamanie w meczu.

W ostatniej partii trwała zacięta walka obfitująca w długie wymiany zagrań. Bouzkova, uskarżająca się na skurcze prawej pachwiny, przy stanie 4:3 dla Łodzianki, poprosiła o przerwę medyczną. Czeszka nie chciała skreczować, ale po wznowieniu gry miała duże problemy z poruszaniem się na korcie. Polka przy podaniu rywalki wykorzystała drugą piłkę meczową.

Magdalena Fręch wraca do czołowej "50" rankingu WTA

Awans do półfinału oznacza, że Magdalena Fręch wraca do czołowej "50" rankingu WTA. Łodzianka jest także pierwszą Polką, która awansowała do najlepszej czwórki imprezy rozgrywanej w meksykańskiej Meridzie.

Jej rywalką w półfinale będzie zwyciężczyni meczu pomiędzy Chinką Shuai Zhang (86.) a pogromczynią Magdy Linette w 2. rundzie, reprezentantką Andory Victorią Jimenez Kasintsevą (122.).