Krystian Ochman awansował do finału 66. Konkursu Piosenki Eurowizji. Reprezentant Polski w Turynie prezentuje utwór "River".

Krystian Ochman podczas próby / Jens Büttner / PAP/DPA

W drugim półfinale 66. Konkursu Eurowizji zaprezentowali się reprezentanci 18 krajów. W tej grupie był Polak Krystian Ochman z piosenką "River".

Nasz reprezentant - który po swoim występie został nagrodzony owacjami - awansował do finału konkursu rozgrywanego w Turynie. Razem z nim do finału awansowały m.in. Belgia, Estonia i Szwecja.

Wideo youtube

Krystian Ochman to zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland" i triumfator konkursu "Premiery" na 58. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Jest wnukiem słynnego śpiewaka operowego Wiesława Ochmana.

W sumie w finale zobaczymy 20 uczestników.

Zakwalifikowani z pierwszego półfinału:

Szwajcaria: Marius Bear - "Boys Do Cry"

Armenia: Rosa Linn - "Snap"

Islandia: Systur - "Með hækkandi sól"

Litwa: Monika Liu - "Sentimentai"

Portugalia: Maro - "Saudade, saudade"

Norwegia: Subwoolfer - "Give That Wolf a Banana"

Grecja: Amanda Georgiadi Tenfjord - "Die Together"

Ukraina: Kalush Orchestra - "Stefania"

Mołdawia: Zdob si Zdub i Advahov Brothers - "Trenuletul"

Holandia: S10 - "De diepte"

Zakwalifikowani z drugiego półfinału:

Belgia: Jeremie Makiese - "Miss You"

Czechy: We Are Domi - "Lights Off"

Azerbejdżan: Nadir Rustamli - "Fade to Black"

Polska: Krystian Ochman - "River"

Finlandia: The Rasmus - "Jezebel"

Estonia: Stefan - "Hope"

Australia: Sheldon Riley - "Not The Same"

Szwecja: Cornelia Jakobs - "Hold Me Closer"

Rumunia: WRS - "Llamame"

Serbia: Konstrakta - "In corpore sano"

Wielki finał 66. Konkursu Piosenki Eurowizji w Turynie zaplanowano na sobotę - 14 maja.