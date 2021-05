Za nami drugi półfinałowy koncert 65. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Na scenie pojawił się reprezentant Polski Rafał Brzozowski. Jego piosenka „The Ride” jednak nie zdobyła serc publiczności. Do finału dostali się reprezentanci Albanii, Serbii, Bułgarii, Mołdawii, Portugalii, Islandii, San Marino, Grecji, Szwajcarii i Finlandii.

Rafał Brzozowski / SANDER KONING / POOL / PAP/EPA

Rafał Brzozowski wystąpił jako szósty piosenkarz w kolejności. Reprezentant Polski zaśpiewał piosenkę "The Ride".

Wideo youtube

Niestety, Polak nie przypadł do gustu widzom konkursu. Rafał Brzozowski nie otrzymał wystarczająco dużo głosów, wobec czego nie awansował do finału.



Do sobotniego finału awansowali natomiast wykonawcy z następujących krajów:



Albania: Anxhela Peristeri - Karma



Wideo youtube

Serbia: Hurricane - Loco Loco



Wideo youtube

Bułgaria: VICTORIA - Growing Up Is Getting Old



Wideo youtube

Mołdawia: Natalia Gordienko - SUGAR



Wideo youtube

Portugalia: The Black Mamba - Love Is On My Side



Wideo youtube

Islandia: Daði og Gagnamagnið - 10 Years



Wideo youtube

San Marino: Senhit - Adrenalina



Wideo youtube

Grecja: Stefania - Last Dance



Wideo youtube

Szwajcaria: Gjon's Tears - Tout l'Univers



Wideo youtube

Finlandia: Blind Channel - Dark Side



Wideo youtube

Wcześniej z pierwszego półfinału awansowali piosenkarze z krajów takich jak: Rosja, Ukraina, Malta, Cypr, Litwa, Szwecja, Norwegia, Belgia, Izrael i Azerbejdżan.

Oprócz tego miejsca w sobotnim finale mają zapewnione przedstawiciele tzw. Wielkiej Piątki - Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania. Są to kraje, które wpłacają najwięcej do Europejskiej Unii Nadawców, która organizuje konkurs Eurowizji. Zobaczymy także reprezentanta gospodarzy, czyli Holandii.