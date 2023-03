Jak żyje sławny Rosjanin ścigany przez Putina?

Dmitry Glukhovsky / materiały prasowe/materiały zewnętrzne / materiały promocyjne

Jak Dmitry Glukhovsky - autor światowych bestsellerów "Metro 2033" i Futu.re - radzi sobie na emigracji, wiedząc, że siepacze nasłani z Kremla czyhają na niego i inwigilują go 24 godziny na dobę?

Jak z taką świadomością może pisać kolejne znakomite książki, jak ta najnowsza, zatytułowana "Рассказы o Родине II", przetłumaczona na język polski jako "Opowieści o Ojczyźnie", opublikowana przez wydawnictwo Insignis i już dostępna w naszych księgarniach?

okładka książki / materiały prasowe/materiały zewnętrzne / Materiały promocyjne

Dmitry Glukhovsky w rozmowie z Bogdanem Zalewskim udzielił odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Możecie je usłyszeć i przeczytać w niedzielę 12 marca. Polecamy od rana Fakty RMF FM, internetowe radio RMF24 oraz naszą stronę rmf24.pl.

Dmitry Glukhovsky ujawnił to, co mógł o swoich osobistych problemach, m.in. o ciążącym na nim poważnym oskarżeniu w państwie Putina oraz o ukrywaniu się przed jego specsłużbami "gdzieś w Europie". Bogdan Zalewski, wielbiciel groteskowych nowel z tomu "Opowieści o Ojczyźnie", chciał przez ich pryzmat ujrzeć Rosję i Rosjan. Cytaty z książki stały się w rozmowie dziennikarza RMF FM i RMF24 punktami wyjścia do rozważań pisarza na tematy z życia:

1. Czy koledzy z przedszkola tworzą dziś elity w państwie Putina?

2. Czy FSB - Federalna Służba Bezpieczeństwa - to rodzaj zakonu?

3. Co to znaczy obecnie służyć w rosyjskiej armii?

4. Co się kryje za zagadkowym obrazem karmienia ryb?

5. Kto projektuje rosyjski Matrix - sztuczny świat, który więzi Rosjan?

6. Kto jest idolem dla rezydenta Kremla? Ile Stalina jest w Putinie?

7. Dlaczego Rosja była i jest państwem policyjnym?

8. Z jakich hitlerowskich wzorców czerpie kremlowska propaganda?

9. Z jakich powodów Moskwa krzywi się na Zachód?

10. W jakim celu puszcza oko do Pekinu?

11. W jakim stopniu FSB kontroluje życie w Rosji - od firm po filmy?

12. Czy Władywostok może odłączyć się od Moskwy?

13. Czy młodzi ludzie są w kleszczach czekistów?

Można się zapoznać z literacką próbką z najnowszego tomu!

Wideo youtube