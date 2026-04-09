W mieście Daejeon w Korei Południowej, położonym około 150 kilometrów na południe od Seulu, doszło do niecodziennego zdarzenia. Z popularnego parku rozrywki O-World uciekł 2-letni wilk. Drapieżnika szuka ponad 300 osób.

W Daejeon, jednym z największych miast Korei Południowej, trwają poszukiwania wilka, który uciekł z lokalnego zoo znajdującego się w parku rozrywki O-World. Do niecodziennego zdarzenia doszło w środę. Samiec wilka, urodzony w 2024 roku i ważący około 30 kilogramów, wydostał się na wolność, co natychmiast postawiło na nogi służby bezpieczeństwa.

W akcji bierze udział ponad 300 osób, w tym strażacy, policjanci oraz żołnierze.

W związku z zagrożeniem, jakie stanowi obecność dzikiego zwierzęcia w mieście liczącym 1,5 miliona mieszkańców, lokalne władze podjęły decyzję o zamknięciu szkoły podstawowej.

Wielu mieszkańców z niepokojem obserwuje rozwój sytuacji. W mediach społecznościowych i lokalnych portalach pojawiły się zdjęcia wilka wędrującego środkiem jednej z ulic w mieście.

Jak wilk wydostał się z wybiegu?

Według informacji przekazanych przez przedstawiciela O-World, pracownicy zoo codziennie przeprowadzają inspekcje każdego wybiegu przed otwarciem. Mimo to, jeden z wilków zniknął.

"Po sprawdzeniu nagrań z kamer CCTV potwierdziliśmy, że wykopał ziemię u podstawy wybiegu i uciekł" - podano w komunikacie.

To nie pierwsza sytuacja, gdy zwierzę z południowokoreańskiego zoo znalazło się na wolności. W 2023 roku światową sensacją stała się zebra o imieniu Sero, która uciekła z ogrodu zoologicznego w Seulu. Przez kilka godzin była widziana na ulicach stolicy, zanim została bezpiecznie uśpiona i zwrócona do swojego wybiegu - bez żadnych obrażeń.

Obecna sytuacja z wilkiem w Daejeon przypomina tamte wydarzenia, jednak tym razem mieszkańcy mają do czynienia z drapieżnikiem, który może stanowić poważniejsze zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt.

Władze apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie samotnych spacerów w okolicach parku rozrywki O-World oraz przyległych terenów. Służby ratunkowe zapewniają, że robią wszystko, by jak najszybciej odnaleźć wilka i bezpiecznie go schwytać.

