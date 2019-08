Tragedia podczas pracy na polu w Kujawsko-Pomorskiem. Jeden mężczyzna zginął, a drugi został ranny. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdj. ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM

Do wypadku doszło w miejscowości Zdrojewo w powiecie świeckim. Podczas pracy maszyny do wydobywania torfu doszło do wybuchu.

Jak dowiedziało się RMF FM, eksplodował niewybuch z czasów II wojny światowej.

Jeden mężczyzna w wieku 26 lat zginął. Drugi - 66-latek - trafił do szpitala.