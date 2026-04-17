Na tę informację czekało wielu fanów kina akcji. Po ogromnym sukcesie produkcji "Top Gun: Maverick" z 2022 roku wytwórnia Paramount ogłosiła, że aktor Tom Cruise powróci w trzeciej części filmu.

Tom Cruise zagra w trzeciej części hitu Top Gun

Informacje o oczekiwanym przez miłośników tej produkcji powrocie Toma Cruise wytwórnia przekazała podczas prezentacji CinemaCon w Las Vegas.

Okazuje się, że wraz z gwiazdą kina w trzeciej części kultowego filmu powróci także producent Jerry Bruckheimer.

"Top Gun 3" będzie kontynuacją szlagieru Josepha Kosinskiego sprzed czterech lat. Jak podkreśla Euronews, "Top Gun: Maverick" stał się hitem kasowym. Produkcja odniosła spory sukces. Film zarobił bowiem 1,5 miliarda dolarów w światowym box office przy budżecie 170 milionów dolarów.

Cruise wrócił na potrzeby filmu "Top Gun: Maverick" aż 36 lat po swoim debiucie w roli porucznika Pete’a "Mavericka" Mitchella w oryginale z 1986 roku.

Prace nad trzecią częścią filmu trwały od 2024 roku.