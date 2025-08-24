Z Teheranu w stronę Białego Domu popłynęły mało optymistyczne z punktu widzenia USA wiadomości. Najwyższy duchowo-polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei oświadczył, że obecny konflikt z Stanami Zjednoczonymi jest nierozwiązywalny. "Teheran nie ugnie się pod presją Waszyngtonu w sprawie programu nuklearnego" - stwierdził, o czym informuje w niedzielę agencja Reutera.

Przywódca Iranu Ali Chamenei oświadczył, że Teheran nie ugnie się pod presją USA / Shutterstock

Chcą, aby Iran był posłuszny Ameryce. Nasz naród całą mocą przeciwstawi się tym, którzy mają tak błędne oczekiwania - oświadczył Chamenei, cytowany przez państwowe media.

Negocjacje z USA? "Kwestie są nierozwiązywalne"

Ajatollah tym samym odrzucił apele umiarkowanych polityków Teheranu o podjęcie bezpośrednich negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi, twierdząc, że wrogości Waszyngtonu nie da się przezwyciężyć drogą rozmów - podkreślił portal Iran International.

Ci, którzy pytają, dlaczego nie negocjujemy bezpośrednio ze Stanami Zjednoczonymi i nie rozwiążemy tych problemów, są powierzchowni, bo rzeczywistość jest inna - powiedział Chamenei podczas spotkania ze swoimi zwolennikami w Teheranie.

Podkreślił także, że uwzględniając prawdziwy cel Ameryki, "jakim jest wrogość wobec Iranu, kwestie te są nierozwiązywalne".

Chamenei zapewnił, że Iran jest gotów do "wykorzenienia" z regionu "naszego wroga - tego, który nam przeszkadza" (Izraela - red.).

To, co robią dziś dzielni mieszkańcy Jemenu, jest właściwą drogą - wskazał. Jemeńscy rebelianci Huti ostrzeliwują Izrael i atakują cywilne statki przepływające szlakiem na Morze Czerwone w kontrolowanym przez nich rejonie. Na piątkowy atak przy użyciu pocisku z amunicją kasetową, Izrael odpowiedział w niedzielę ostrzelaniem celów w stolicy Jemenu.

Iran pracuje nad bronią jądrową?

Komentarze ajatollaha Alego Chameneiego pojawiły się po tym, jak Iran i mocarstwa europejskie zgodziły się w piątek na wznowienie rozmów mających doprowadzić do negocjacji w sprawie ograniczenia prac Teheranu nad wzbogacaniem uranu.

Państwa europejskie i USA sądzą, że Iran pracuje nad rozwojem broni jądrowej. Teheran zapewnia, że jest zainteresowany wyłącznie pokojowym zastosowaniem technologii nuklearnych, ale wzbogaca uran do poziomu wielokrotnie wyższego niż nadający się do jakichkolwiek cywilnych celów.

Francja, Wielka Brytania i Niemcy oświadczyły natomiast, że mogą ponownie aktywować sankcje ONZ wobec Iranu w ramach mechanizmu "snapback", jeśli Teheran nie wróci do rokowań. Iran zawiesił negocjacje nuklearne ze Stanami Zjednoczonymi, gdy w czerwcu Izrael i USA zbombardowały kluczowe obiekty nuklearne w trakcie 12-dniowej wojny - przypomniała agencja Reutera.