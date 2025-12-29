Ponad 10 tys. pocisków rakietowych do wyrzutni Homar-K powstanie w Polsce. Umowa dotycząca ich produkcji została podpisana w poniedziałek. Opiewa na ok. 14 mld zł.

Umowa dotyczy pocisków rakietowych precyzyjnego rażenia CGR-080 o zasięgu 80 km. Została zawarta pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum firm składającym się ze spółki joint-venture Hanwha WB Advanced System Sp. z o.o. i Hanwha Aerospace Co. Ltd. Dostawa rakiet przewidziana jest na lata 2030-2033.

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że to już trzecia umowa wykonawcza w programie Homar-K - koreańskich wyrzutni rakiet K239 Chunmoo, zamontowanych na ciężarówkach Jelcza. Przekonywał, że Polacy stają się współtwórcami tego rodzaju sprzętu, co "wydawało się niemożliwe". Zapewnił, że "rząd zmienił podejście do przemysłu", traktując poważnie zarówno przemysł państwowy, jak i prywatny.

Wicepremier wyraził też zadowolenie z faktu, że "transfer technologii, licencja na produkcję, niezależność w produkcji stają się faktem".



Naszą wspólną ambicją, którą wyraziliśmy w rozmowie z wysokim przedstawicielem prezydenta Republiki Korei jest to, żeby to było centrum sprzedaży na Europę pocisków rakietowych do wyrzutni Chunmoo, które kupują inne państwa - mówił szef MON.