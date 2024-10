Departament Stanu USA wyraził zgodę na modernizację 48 polskich myśliwców F-16 do nowszego wariantu Viper za szacowaną kwotę 7,3 mld dolarów - poinformowała należąca do Pentagonu agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA). Modyfikacja związana jest z osiągnięciem połowy spodziewanego okresu eksploatacji tych maszyn.

Pierwsze z 48 F-16 trafiły do Polski w 2006 r. / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Jak podała w komunikacie DSCA, potencjalna transakcja zaaprobowana przez Departament Stanu polega na dostosowaniu polskich myśliwców do najnowszej wersji Viper. Jest to wprowadzona w 2012 r. modernizacja obejmująca m.in. zaawansowany radar, ulepszony komputer pokładowy i awionikę, systemy naprowadzania, systemy walki radioelektronicznej i panele kontrolne w kokpicie. Podana szacowana maksymalna cena pakietu to 7,3 mld USD.

O tym, że polskie siły zbrojne zamierzają zmodernizować flotę F-16 z powodu osiągnięcia "środkowego etapu cyklu życia" powiedział w lutym szef Agencji Uzbrojenia generał Artur Kuptel.

Pierwsze z 48 F-16 trafiły do Polski w 2006 r., zaś szacowany cykl eksploatacji tych maszyn to ok. 40 lat.



Producentem F-16 jest koncern Lockheed Martin, który montuje te samoloty w fabrykach w Fort Worth w Teksasie i Greenville w Karolinie Południowej. Komponenty do F-16 powstają też jednak m.in. w zakładach PZL Mielec. Jak wynika z komunikatu DSCA, warunki offsetu zostaną ustalone w negocjacjach z firmą.